Poznato stanje centra Partizana nakon povrede u Sarajevu

Centar Partizana Burno Fenrando nije teže povrijeđen.

Izvor: MN PRESS

Partizan je doživio peh u Sarajevu, kad je parket hramljući napustio centar crno-bijelih Bruno Fernando. Parni valjak je odnio ubjedljivu pobjedu u Zetri, ali je gorak ukus ostavila povreda jednog od najvažnijih igrača. Ipak, Partizan može da odahne, pošto će Ferarndo pauzirati samo nekoliko dana.

Problemi sa povredama, pad forme igrača, sve to prati sezonu Partizana. Na sve to, Fernando se u meču protiv Bosne povrijedio tako što je izvrnuo skočni zglob. S bolnom grimasom na licu napustio je parket, ali su na kraju stigle dobre vijesti za Partizan.

Centar iz Angole je izbjegao ozbiljnu povredu, prenosi Sport klub. Navodno Fernanda očekuje nekoliko dana pauze, mada bi mogao da se nađe sa timom u avionu za Bolonju i meč koji je na programu 11. marta od 20.45 sati, u 31. kolu Evrolige.

Detaljnije informacije biće poznate u utorak, kad Partizan bude imao prijepodnevni trening pred odlazak na gostovanje u Bolonji.

