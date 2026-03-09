logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Poznato stanje centra Partizana nakon povrede u Sarajevu

Poznato stanje centra Partizana nakon povrede u Sarajevu

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Centar Partizana Burno Fenrando nije teže povrijeđen.

Bruno Fernando se lakše povrijedio u Sarajevu Izvor: MN PRESS

Partizan je doživio peh u Sarajevu, kad je parket hramljući napustio centar crno-bijelih Bruno Fernando. Parni valjak je odnio ubjedljivu pobjedu u Zetri, ali je gorak ukus ostavila povreda jednog od najvažnijih igrača. Ipak, Partizan može da odahne, pošto će Ferarndo pauzirati samo nekoliko dana.

Problemi sa povredama, pad forme igrača, sve to prati sezonu Partizana. Na sve to, Fernando se u meču protiv Bosne povrijedio tako što je izvrnuo skočni zglob. S bolnom grimasom na licu napustio je parket, ali su na kraju stigle dobre vijesti za Partizan.

Centar iz Angole je izbjegao ozbiljnu povredu, prenosi Sport klub. Navodno Fernanda očekuje nekoliko dana pauze, mada bi mogao da se nađe sa timom u avionu za Bolonju i meč koji je na programu 11. marta od 20.45 sati, u 31. kolu Evrolige.

Detaljnije informacije biće poznate u utorak, kad Partizan bude imao prijepodnevni trening pred odlazak na gostovanje u Bolonji.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

košarka KK Partizan ABA liga Bruno Fernando

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC