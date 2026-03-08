logo
Nevjerovatan peh za Partizan, centar hramljući napustio teren: Povrijedio se na "+45" u Sarajevu

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Problem za Partizan u Sarajevu, pri ogromnom vođstvu se povrijedio Bruno Fernando.

Bosna Partizan povrijedio se Bruno Fernando Izvor: Printscreen/Arena Sport

Partizan dominira u Sarajevu, poigrava se sa ekipom Bosne i u toku je poslednja četvrtina. U posljednjim sekundama treće dionice se povredio Bruno Fernando i to na nevjerovatan način.

Bosna je imala napad, Bruno je krenuo da izblokira taj šut i onda je završio na zemlji. Loše je doskočio, djeluje da je izvrnuo zglob, ali je ostao da leži na parketu par minuta.

Fernando je ustao poslije toga i hramljući otišao na klupu. Djeluje da je u pitanju izvrnuće zgloba, a koliko je ozbiljno ostaje da se vidi. Peh se, inače, desio u momentu kada je Partizan imao 45 poena prednosti (81:36).

KK Partizan košarka ABA liga KK Bosna Bruno Fernando

