"Konačno smo danas svi radili zajedno": Đoan Penjaroja spreman za gostovanje u Sarajevu

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Izjava trenera KK Partizan Đoana Penjaroje i igrača Alekse Radanova pred meč u Sarajevu s Bosnom.

Bosna Partizan najava Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

KK Partizan u nedjelju 8. marta od 20 časova gostuje u dvorani "Zetra" u Sarajevu ekipi Bosne, u utakmici drugog kola Top 8 faze ABA lige. U pitanju je prvi meč koji će Partizan odigrati poslije reprezentativne pauze, pošto je ovonedjeljni meč koji je trebalo da igraju u Evroligi protiv Dubaija - otkazan zbog dobro poznate situacije.

"Očekujem tešku utakmicu, jer Bosna igra veoma dobro na svom terenu i može da bude nezgodan protivnik. Mi u posljednjih nekoliko dana nismo trenirali u skroz kompletnom sastavu, ali smo danas konačno svi radili zajedno. Moraćemo da odigramo kvalitetnu utakmicu, pre svega čvrsto u odbrani, a u napadu da budemo strpljivi i da igramo timski da bismo postigli ovu važnu pobjedu", zaključio je Penjaroja.

Srpski košarkaš Aleksa Radanov istakao je da njegova ekipa mora da pazi na ovom gostovanju pošto je sada u drugačijem ritmu nego ranije, odnosno sedam dana nije odigrala utakmicu.

"Mislim da treba da uđemo maksimalno fokusirani u utakmicu. Imali smo dužu pauzu, pošto skoro nedjelju dana nismo igrali, zato moramo da budemo koncentrisani tokom cijelog meča i da ga odigramo što bolje. U narednom mjesecu očekuje nas veliki broj utakmica, uključujući i dva dupla kola u Evroligi, tako da je važno da ovu utakmicu odigramo veoma dobro kako bismo na pravi način započeli taj period", istakao je Radanov.

