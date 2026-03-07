logo
Nestvarne vijesti iz Partizana: Dvejn Vašington došao iz Dubaija i povrijedio se

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
KK Partizan će nekoliko nedjelja biti bez Dvejna Vašingtona koji je ponovo povrijeđen.

Povrijedio se Dvejn Vašington Izvor: Pedja Milosavljevic/STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia

Samo što je Đoan Penjaroja izjavio da je Partizan poslije dugo vremena kompletan pred gostovanje Bosni u ABA ligi, stiglo je novo saopštenje koje će zabrinuti navijače.

Partizan je saopštio da je Dvejn Vašington opet povrijeđen. Amerikanac koji je nekoliko dana bio "zarobljen" u Dubaiju, gdje je otišao na odmor usred početka sukoba na Bliskom istoku, izgleda se vratio povrijeđen sa egzotične destinacije i crno-bijeli će bez njega biti čak nekoliko nedjelja.

"Nakon što je tokom jučerašnjeg treninga prijavio bol, medicinski tim je uputio igrača na dodatne preglede. Pred Vašingtonom je period mirovanja, a poslije kontrole će biti potvrđen period do konačnog oporavka", navodi se iz Partizana.

Kako je objašnjeno, u pitanju je "povreda mišića u gornjem dijelu lista noge" i obično znači nekoliko nedjelja van tima.

