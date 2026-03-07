logo
Čitaoci reporteri

Ermedin Demirović ponovo strijelac u Bundesligi

Nebojša Šatara
Napadač Štutgarta i reprezentacije Bosne i Hercegovine Ermedin Demirović potvrdio je status jednog od najopasnijih napadača u njemačkoj Bundesligi.

Ermedin Demirović Izvor: Harry Langer / DeFodi Images / Profimedia

U 25. kolu najjačeg njemačkog prvenstva, u uzbudljivom meču Majnca i Štutgarta (2:2), Demirović je postigao osmi pogodak ove sezone.

Susret na "Meva Areni" donio je pravu golijadu u finišu. Majnc je poveo u 29. minutu golom Lija Je-Sunga, da bi "švabe" uzvratile u drugom poluvremenu.

Najprije se u u 76. minutu Demirović sjajno snašao u šesnaestercu, prihvatio loptu, okrenuo se u mjestu i preciznim udarcem pogodio za izjednačenje (1:1).

Samo minut kasnije, Deniz Undav se postarao za preokret Štutgarta, ali je Mainz u prvom minutu sudijske nadoknade preko Denija da Koste spasio bod za konačnih 2:2.

Inače, Demirović je ove sezone postigao osam golova, drugi je strijelac ekipe iza Undava, koji je zabilježio 15 pogodaka. Neprikosnoveni lider na listi najboljih golgetara Bundeslige je napadač Bajerna Hari Kejn sa 30 golova.



(MONDO)

