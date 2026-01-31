Ermedin Demirović na meti Juventusa

Napadač Štutgarta Ermedin Demirović mogao bi do kraja zimskog prelaznog roka da postane napadač Juventusa.

Izvor: UWE KRAFT / imago sportfotodienst / Profimedia

Italijanski mediji prenose da su kontakti Štugarta i Juventusa uspostavljeni i da bi reprezentativac Bosne i Hercegovine mogao vrlo brzo da obuče crno-bijeli dres torinskog kluba.

Prelazni rok u Italiji traje do 02. februara i vidjećemo da li će se navodi medija na "Čizmi" pokazati kao istiniti.

Demirović je prije "švaba" branio boje Augsburga, Frajbruga, Alavesa, Sent Galena, Almerije, Lajpciga i Hamburgera SV-a.

Ove sezone u Bundesligi, napadač "zmajeva" je postigao četiri pogotka.

(MONDO)