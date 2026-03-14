Srbin iz Burkine Faso daje golove velikanima

Aleksandar Stanić je nastupao za U18 tim Belgije, ali Srbija još može da ga "otme". Ima korijene i iz Burkine Faso, a sada je ušao u pravu formu.

Srbin iz Burkine Faso čeka poziv reprezentacije! Poslije nekoliko godina u kojima je tražio pravo mjesto za razvoj karijere mladi Aleksandar Stanić je sjajno počeo u novom klubu. Potpisao je za belgijski Lirs i uspio je da postigne tri gola i zacementira svoje mjesto u startnoj postavi.

Čak dva metra visoki napadač rođen u Briselu stigao je u Lirs iz Zebra Elitsa, a prije toga je nakon početaka u Mehelenu igrao za Pizu i nekoliku belgijskih klubova. Sada je na osam mečeva u drugoj ligi Belgije dao tri pogotka i sa Lirsom se nalazi u borbi za odlazak u plejof za promociju u viši rang. Za samo mjesec dana se nametnuo treneru i sada čekamo da ga otmemo Belgiji!

Ko je Aleksandar Stanić i kakve veze ima sa Srbijom?

Aleksandar Stanić je prvi put došao u žižu javnosti u Srbiji kada je sa 16 godina potpisao prvi profesionalni ugovor. Rođen je u Briselu, a osim iz Srbije korijene vuče i iz Burkine Faso. Mogao je da bira između tri reprezentacije, a za sada je imao četiri nastupa za U18 reprezentaciju Srbije.

Za sada je debitovao protiv Eupena, a zatim je dao golove mladih timovima Genka i Genta. Zatim je poslije nekoliko mečeva bez gola dao pogodak mladom timu Andrerlehta tako da mu je najbolje išlo protiv omladinaca velikana.

