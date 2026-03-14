Srbin iz Burkine Faso daje golove velikanima

Srbin iz Burkine Faso daje golove velikanima

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Aleksandar Stanić je nastupao za U18 tim Belgije, ali Srbija još može da ga "otme". Ima korijene i iz Burkine Faso, a sada je ušao u pravu formu.

Aleksandar stanic srbin iz burkine faso daje golove Izvor: KRISTOF VAN ACCOM / Belga Press / Profimedia

Srbin iz Burkine Faso čeka poziv reprezentacije! Poslije nekoliko godina u kojima je tražio pravo mjesto za razvoj karijere mladi Aleksandar Stanić je sjajno počeo u novom klubu. Potpisao je za belgijski Lirs i uspio je da postigne tri gola i zacementira svoje mjesto u startnoj postavi. 

Čak dva metra visoki napadač rođen u Briselu stigao je u Lirs iz Zebra Elitsa, a prije toga je nakon početaka u Mehelenu igrao za Pizu i nekoliku belgijskih klubova. Sada je na osam mečeva u drugoj ligi Belgije dao tri pogotka i sa Lirsom se nalazi u borbi za odlazak u plejof za promociju u viši rang. Za samo mjesec dana se nametnuo treneru i sada čekamo da ga otmemo Belgiji!

Ko je Aleksandar Stanić i kakve veze ima sa Srbijom? 

Izvor: BRUNO FAHY / AFP / Profimedia

Aleksandar Stanić je prvi put došao u žižu javnosti u Srbiji kada je sa 16 godina potpisao prvi profesionalni ugovor. Rođen je u Briselu, a osim iz Srbije korijene vuče i iz Burkine Faso. Mogao je da bira između tri reprezentacije, a za sada je imao četiri nastupa za U18 reprezentaciju Srbije.

Za sada je debitovao protiv Eupena, a zatim je dao golove mladih timovima Genka i Genta. Zatim je poslije nekoliko mečeva bez gola dao pogodak mladom timu Andrerlehta tako da mu je najbolje išlo protiv omladinaca velikana. 

Veljko Paunović o golmanima Srbije
Izvor: MONDO/Dušan Ninković
Izvor: MONDO/Dušan Ninković

