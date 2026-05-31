Dodev za MONDO: U kontaktu sam sa Borcem, čekam da prođu obaveze s reprezentacijom!

Darko Dodev u razgovoru za MONDO potvrdio da pregovara sa Borcem, a iz njegovih odgovora može se zaključiti da li ćemo ga uskoro gledati u Banjaluci.

Izvor: Facebook/FK Sileks

Poslije Bobana Nikolova, Damjana Šiškovskog i Sebastijana Erere još jedan reprezentativac Sjeverne Makedonije bi uskoro mogao da zaigra na Gradskom stadionu u Banjalauci u dresu banjalučkog Borca.

Makedonski mediji objavili su da je šampion BiH zainteresovan za krilnog igrača Sileksa, Darka Dodeva, a da to nije tek obična glasina potvrdio nam je jedan od najboljih igrača makedonskog prvenstva prošle sezone.

U razgovoru za MONDO Darko Dodev je potvrdio da pregovara sa Borcem, a iz njegovih riječi može se zaključiti da li ćemo ga uskoro gledati u crveno-plavom dresu.

"Ima istine, ali rekao sam da moram da sačekam da završim obaveze s reprezentacijom, to je još dva-tri dana. Ali kontakt je uspostavljen, zvao me Borac, vidjećemo", bio je prvi komentar Darka Dodeva.

Borac nije jedini koji bi da dovede 28-godišnjeg krilnog igrača. Za njega su zainteresovani kazahstanski Kairat, azerbejdžanska Zira, Univerzitate Kluž, Istra iz Pule, letonski RFS, navodno i moldavski Zimbru, kao i nekoliko ukrajinskih klubova.

"Iskreno, ima još nekoliko klubova koji se interesuju, ali nema još konkretnih ponuda o kojima bih mogao onda da odlučujem. Ali pričao sam i sa Šiškovskim i sa Ererom, rekli su mi sve najbolje o Borcu, tako da... vidjećemo. Raspitivao sam se o Borcu i rekli su mi da je to najbolji klub u BIH, Borac je šampion, rekli su mi da je atmosfera odlična, osvojili su ligu, rekli su mi sve najbolje“, rekao je Dodev.

Sa ekipom Sileksa osvojio je Kup Sjeverne Makedonije i izborio kvalifikacije za Konferencijsku ligu. Dolaskom u Borac makedonski fudbaler bi gotovo sigurno zaobišao kvalifikacije i u najmanju tuku zaigrao ligašku fazu ovog takmičenja, s obzirom da je banjalučki klub u odličnoj situaciji, igra kvalifikacije za Ligu šampiona i u prva dva kola je nosilac. To je sigurno argument u korist Banjalučana.

"Normalno. Bosanska liga je bolja od makedonske. Igrali smo Evropu i prošle sezone, asistirao sam za gol, ali nismo prošli. Nadam se da ću ove godine sa Borcem da budem tamo gdje treba. Za mene to je veliki klub, ja mam već neke godine (28) i mislim da je to dobar klub“, riječi su Darka Dodeva koje daju naslutiti ishod pregovora sa šampionom BIH.

Izvor: Facebook/FK Sileks

Borac, ili eventualno neki drugi klub, dobiće igrača koji zna da rješava situacije i donosi prevagu, pošto za Dodeva kažu da je najbolji igrač "jedan na jedan" u prošloj sezoni makedonskog šampionata.

"Čim tako kažu, može da bude istina (smijeh). Igrali smo stvarno dobro, zadnju utakmicu protiv Škendije u finalu kupa, to je stvarno dobara ekipa, ušli su u Konferencijsku ligu, ali pobijedili smo ih 1:0. Najviše uživam da igram jedan na jedan, kad adođem u takcu situaciju i kada imam slobodu od trenera, a mislim da to radim dobro zadnje dvije sezone. Sileks je ekipa koja se posljednje tri, četiri godine bori za Evropu, zadnje dvije godine smo imali stvarno dobru ekipu, prošle godine smo bili vicešampioni. Trener je jako dobar, bio je u Sarajevu (Aleksandar Vasoski, op.a.a), ekipa mi je odlično legla, igrao sam dobro, imao sam asistencija i golova. Mislim da su ove dvije godine bile prilično uspješne“, rekao je bez lažne skromnosti.

Sjajnim partijama u dresu Sileksa izborio je Dodev i poziv selektora Goce Sedloskog u reprezentaciju Sjeverne Makedonije. Na Koševu protiv selekcije BIH nije ulazio u igru, ali očekuje se da debituje na prijateljskoj utakmici protiv Turske koju Makedonci u ponedjeljak igraju u na stadionu Šukru Saračoglu, domu Fenerbahčea.

"Mi se spremamo za septembarski ciklus Lige nacija. Imali smo dobru utakmicu protiv Bosne i Hercegovine, imali smo i mi i oni dobre šanse. Sutra imamo utakmicu protiv Turske koja je kvalitetna ekipa, nadam se da će biti dobro“, prokomentarisao je Dodev, koji nam se javio iz Istanbula.

Novajlija u redovima makedonske selekcije ima samo riječi hvale za reprezentaciju BIH.

"Ispratili smo ih na Svjetsko prvenstvo, želim im sreću i nadam se da će što bolje da prođu. Mi smo pratili onu utakmicu sa Italijom, odigrali su fantastičnu utakmicu. To je spoj mladih i starih igrača, imaju neku hemiju u svlačionici. Imaju vrhunske igrače poput Tarika, Alajbegovića, Bajraktarevića, da ne spominjem Džeku i Demirovića. Iskreno, ako odigraju onako kako su igrali protiv Italije, teško će neko da dobije Bosnu. Bosna je po meni veliko iznenađenje, ali je ekipa sa ozbiljnim, ozbiljnim igračima", poručio je Dodev na kraju razgovora za MONDO.