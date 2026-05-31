Veljko Paunović o debaklu Srbije: "Ne treba dizati buku, već da savijemo vrat"

Selektor Veljko Paunović oglasio se posle ubedljivog poraza Srbije od Zelenortskih Ostrva.

Selektor reprezentacije Srbije Veljko Paunović oglasio se poslije debakla u prijateljskoj utakmici protiv Zelenortskih Ostrva - 0:3. Igračima ne zamjera požrtvovanost, već to što nedostaje taktičke discipline, zrelosti...

"Momci su bili požrtvovani i dali su sve od sebe. Moramo da radimo sa ovom grupom na upoznavanju, taktičkoj disciplini i zrelosti koja nam je falila. Ne treba dizati buku. Bolno je, ali moramo da idemo dalje. Prolazimo kroz jun, težak period za našu reprezentaciju s obzirom na sve okolnosti. Sada bi trebalo da savijemo vrat, da radimo, budemo strpljivi i da radimo na izlasku iz ovog momenta", rekao je Paunović poslije utakmice.

Naglasio je selektor Srbije da je njegov tim zaigrao bolje početkom drugog poluvremena.

"Svakako je utakmica za zaborav. Rezultat je jako bolan, međutim zaista ne mogu da kažem da u drugom poluvremenu, kada smo najbolje stajali i imali najbolje šanse, imali smo stativu koja je mogla da stavi utakmicu u smjer u kojem smo željeli da idemo. Tada smo primili drugi gol. Bili smo svjesni tranzicija u kojima su jako opasni, pokušali smo to da riješimo sa ofanzivnom strukturom. Ipak, kako smo rasli u drugom poluvremenu i imali sve više šansi, izgubili smo strukturu i pridodavali se u napad. To je rezultiralo drugim i trećim golom, koji su bili letalni".

"Čeka nas težak put, da izvučemo pouke"

Reprezentacija Srbije u ponedjeljak putuje u Meksiko Siti, gdje će 5. juna igrati protiv domaće reprezentacije.

"Imamo već sutra težak i dugačak put, za nekoliko dana isto teškog protivnika, u sličnim klimatskim uslovima i iz ovoga očekujem da ćemo izvući pouke i biti bolji nego što smo danas bili", kazao je Paunović.

Moguće je da će biti promjena u ekipi za narednu utakmicu.

"Moguće da će neko doći, imamo povredu za koju moramo da vidimo. Vidjećemo i kako je Petar Stanić, imamo još par igrača, gledamo", kazao je selektor.

