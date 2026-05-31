Trener Igokee m:tel čestitao Bosni na tituli: Nismo iskoračili, kad god je trebalo

Nebojša Šatara
Košarkaši Igokea m:tel ostali su bez trofeja ove sezone.

Nenad stefanović nakon što je KK Bosna osvojila titulu

Poslije poraza u Laktašima u prvom meču finala plej-ofa, „Igosi“ su u nedjelju protiv Bosne u Sarajevu uspjeli da stignu do identičnog trijumfa, ali su u dodatnih pet minuta više sreće imali sarajevski „studenti“ i osvojili prvu titulu poslije 18 godina - 97:100 (22:29, 14:24, 25:16, 22:20, 13:11)

Trener Igokee Nenad Stefanović nije skrivao razočaranje, ali je istakao da je njegova ekipa dala maksimum pomenuvši da je ključni trenutak bio propušten pretposljednji napad kada je loptu izgubio Ahmad Rori kod izvođenja.

„Imali smo loptu sa strane, trebalo je samo da je uvedemo i šutnemo za drugi produžetak. To što smo promašili negdje je, u negativnom smislu, kruna naše sezone. Uvijek kada je trebalo da malo iskoračimo, mi to nismo uradili“, rekao je Stefanović za BHT 1.

Strateg Igokee smatra da je Bosna tokom sezone pokazala više stabilnosti.

„Mislim da je Bosna imala veći kontinuitet u rosteru. Oni su se kontinuirano dopunjavali, a mi smo stalno mijenjali, kaskali i prilagođavali se. Nažalost, na kraju su pokazali veću istrajnost, zajedništvo i kvalitet i zasluženo pobijedili. Još jednom im čestitam“, poručio je trener „igosa“.

Uprkos porazu, pohvalio je svoje igrače za prikazanu partiju u Sarajevu.

„Ponosan sam na moje momke kako su večeras odigrali. Mislim da nas je iskreno koštala prva utakmica u Laktašima, koji smo otvorili sa minus 19. Poslije jurite taj zaostatak. Ovdje dobiti Bosnu sa deset razlike nije ni najmanje lako“, istakao je trener Igokee.

Na konstataciju da je Igokea, uprkos plasmanu u završnicu ABA lige, sezonu završila bez osvojenog trofeja, Stefanović je podsjetio na brojne promjene koje su pratile njegov tim.

„Kada tri puta promijeniš cijelu ekipu, više ne znam ni šta je dobro, a šta nije loše. Danas sam zadovoljan. Naravno da bih volio da smo pobijedili, ali šta je, tu je“.

(MONDO)

