Igokea m:tel i Bosna u borbi za titulu: Evo kad se igraju najvažniji mečevi u sezoni!

Poznati su datumi odigravanja finalnih utakmica.

Izvor: ABA liga/KK Igokea/Marija Vuruna

Igokea m:tel i Bosna ostali su u konkurenciji za šampiona BiH. Aleksandovčani su u polufinalu plej-ofa rutinski eliminisali ekipu Širokog, osvajača ABA 2 lige, dok su Sarajlije, takođe bez mnogo problema, izašle na kraj sa tuzlanskom Slobodom.

Kao i u polufinalnoj fazi, tako će se i u finalu igrati dvije utakmice, na koš-razliku, a saopšteni su i datumi odigravanja ovih mečeva.

Prvi se igra već sutra (28. maj) od 19.00 časova u dvorani u Laktašima, dok će Bosna domaćinstvo uzvratiti tri dana kasnije.

(mondo.ba, D. Šutvić)

