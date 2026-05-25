Poznati finalisti bh. prvenstva: Druga "stotka" u tri dana, Aleksandrovčani idu na megdan Bosni

Igokea i Bosna boriće se za šampionsku titulu.

Nije bila ubjedljiva kao Bosna, ali Igokea je rutinski izborila plasman u finale plej-ofa košarkaške Lige BiH.

Aleksandrovčani su u oba meča savladali Široki sa 100 i više ubačenih poena i prošli dalje. Nakon trijumfa u prvom meču u gostima, kada je u "Pecari" bilo 107:87, "igosi" su večeras u dvorani "Nenad Baštinac" u Aleksandrovcu upisali pobjedu rezultatom 104:90 (24:26, 25:16, 27:15, 23:28).

Gosti iz Hercegovine odlično su otvorili susret i nakratko zabrinuli domaće, koji su ipak od druge četvrtine zaigrali mnogo bolje i od tog trenutka prednost je samo rasla. Igrači Igokee stekli su 20 i "kusur" poena prednosti početkom odlučujuće četvrtine (83:62), pa je bilo jasno da povratka za Širokobriježane nema.

U timu Nenada Stefanovića svi igrači koji su dobili šansu upisali su se u listu strijelaca, a najefikasniji među njima bio je Natanijel Pjer-Luis sa 19 poena. Strahinja Gavrilović ubacio je 17, Marko Jeremić 13, a Dževon Entoni Bes i Vojin Ilić po 11 poena.

Široki Brijeg imao je petoricu igrača sa dvocifrenim učinkom: D'Mitrik Trajs (19), Matej Bošnjak (15), Miha Škedelj (13), Džejlin Mekriri (12) i Josip Čović (11).