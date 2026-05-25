Zvezda počela eru poslije Saše Obradovića: Milan Tomić okupio tim, svi su došli da ga podrže

Košarkaši Crvene zvezde imaju šansu za još jedan trofej ove sezone, nakon bolne eliminacije u polufinalu ABA lige od Partizana.

Košarkaši Crvene zvezde počeli su pripreme za Fajnal-for KLS-a sa novim trenerom Milanom Tomićem. Polufinalni dueli domaćeg prvenstva su na programu u petak u Nišu, dok je finale zakazano za nedjelju.

Crveno-bijeli su prošle nedelje eliminisani od ekipe Partizana u polufinale ABA lige, ali će imati šansu da se bore za još jedan trofej ove sezone. Nakon šok terapije i odlaska Saše Obradovića, Milan Tomić će zahtjevan zadatak, pošto je prvi rival uvijek nezgodni Spartak.

Potencijalni novi vječiti derbi sa Partizanom je moguć tek u finalu, a crno-bijeli do meča za trofej morati preko FMP-a.

Na koga Tomić može da računa?

Tomić je dobio dobre vijesti nekoliko dana pred put u Niš, pošto se od povrede oporavio Stefan Miljenović. Četvorica stranaca u timu su Džordan Nvora, Tajson Karter, Semi Odželej i Džared Batler, dok Ebuka Izundu ima srpski pasoš. Na treningu su bili i Kodi Miler-Mekintajer, Čima Moneke i Džoel Bolomboj koji nisu našli svoje mjesto u domaćem prvenstvu.

Kompletan spisak: Miljenović, Davidovac, Kalinić, Dobrić, Đurić, Stojković, Radošić, Škobalj, Đurišić, Izundu, Nvora, Karter, Odželej, Batler, Nedeljković, Simjanovski.