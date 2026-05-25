logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Znali smo to i prije nego što nam je Novak rekao": Janik Siner ovo Đokoviću ne zaboravlja

"Znali smo to i prije nego što nam je Novak rekao": Janik Siner ovo Đokoviću ne zaboravlja

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Italijanski teniser Janik Siner dobio je zlata vrijedne savjete od Novaka Đokovića na startu karijere.

Trener Janika Sinera pričao sa Novakom Đokovićem Izvor: Alberto Gardin / imago sportfotodienst /Domenico Cippitelli / Alamy/ Profimedia

Dugogodišnji trener Janika Sinera Daren Kejhil još jednom se podsjetio razgovora i savjeta Novaka Đokovića, kada je njegov učenik bio još na početku karijere. Sve se odigralo prije osam godina, ali Australijanac dan danas pamti te riječi.

Siner je sada igrač koji dominira na ATP turu, kompletirao je zlatni masters, osvojio četiri grend slema i glavni ja favorit na Rolan Garosu. Kejhil kaže kako mu je Novak tokom 10 minuta razgovora ukazao na detalje koji mogu biti ključni, a iako su većinu njegovih zapažanja već znali, mnogo im je pomoglo u daljem radu...

Daren Kejhil
Izvor: LaPresse / ddp USA / Profimedia

Svakako, najbolje odgovore su dobijali tokom međusobnih duela, a do sada ih je bilo 11 i italijanski as vodi u međusobnom skoru sa 6:5.

"Bilo je nekoliko mečeva koji su mu mnogo pomogli. Jasno, taj protiv Novaka, kada je poveo sa 2:0 u setovima, pa na kraju izgubio taj meč. Igrao je protiv njega i naredne godine, mislim da je tada igrao još bolje, ali je opet izgubio u tri seta na Vimbldonu. Poslije intervjua sam prišao Novaku i rekao mu: 'Tek sam počeo da radim sa Janikom, ne želim da prelazim granicu niti da budem nepristojan, naravno da ne moraš ništa da mi kažeš, ali postoji li nešto što ti odmah upada u oči, a što bi moglo da nam pomogne u radu sa njim?'", rekao je Kejhil toko gostovanja u emisiji "THE BIG T AT RG".

 "Posvetio mi je deset do petnaest minuta, mada se vjerovatno ni ne sjeća toga. Analizirao je njegovu igru, pričao o varijaciji, odnosno nedostatku varijacije u njegovoj igri, o tome kako protivnici mogu da se naviknu na njegov tempo i udarce, kako se ne plaše njegovih izlazaka na mrežu jer znaju da ne voli da ide naprijed, kako ne koristi drop-šotove i kako mu je servis pomalo predvidiv", kaže Kejhil.

Trener je predočio Janiku ono što mu je GOAT rekao i automatski je sve dobilo na težini. Nastavili su da rade još jače, ali bili su sigurni da su na pravom putu

"Dosta toga smo već znali, ne baš sve, ali mogli smo da se vratimo Janiku i kažemo mu: 'Ovo je upravo ono na čemu radimo, a isto je rekao i Novak.' A kada to dolazi od Novaka, onda ima ogromnu težinu. On je samo rekao: 'U redu, idemo da radimo'", zaključio je teniski stručnjak.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Novak Đoković Janik Siner Tenis

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC