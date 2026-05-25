Težak poraz Radnika na "Pecari": Široki Brijeg "pokerom" stavio tačku na sezonu

U rezultatski nevažnom meču, Široki Brijeg ostvario je visoku pobjedu nad timom iz Bijeljine.

Izvor: Promo/NK Široki Brijeg

Široki Brijeg na zatvaranju sezone slavio je sa visokih 4:0 (2:0) protiv bijeljinskog Radnika.

Golom Marka Matića Širokobriježani su poveli već u 13. minutu, a isti igrač u 36. minutu povisio je na 2:0, pa je već nakon nešto više od pola sata igre bilo jasno da će bodovi ostati na "Pecari".

Početkom nastavka mrežu Bijeljinaca zatresao je i Marsinjo i tako najavio ubjedljiv trijumf svog tima, koji je četvrtim golom u finišu upotpunio Ilija Bagarić.

Tim sa "Pecare" sezonu završava na petom mjestu, dok su Semberci sedmoplasirani tim Premijer lige BiH, a šansu da ih prestigne do kraja sezone imaće Posušje, koje u utorak gostuje šampionu Borcu. Ipak, primarni cilj je ostvaren, izboren je opstanak u bh. eliti, pa ćemo Bijeljince i dogodine gledati u društvu najboljih.

Jedina dilema u posljednjem kolu je ko će u niži rang - Posušje ili Sloga.



