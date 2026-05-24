Sarajevski derbi za kraj sezone: "Uvijek je od izuzetnog značaja za klub i navijače!"

Dragan Šutvić
Trener Adin Mulaosmanović najavio je meč koji se igra u ponedjeljak na najvećem bh. stadionu (20.30).

Sarajevo Željezničar najava Adina Mulaosmanovića Izvor: FK Željezničar/Damir Hajdarbašić

Fudbaleri Željezničara staviće tačku na premijerligašku sezonu vječitim derbijem protiv Sarajeva (ponedjeljak, 20.30).

Pred meč na Koševu tim sa Grbavice je na petom mjestu sa 42 boda, koliko na šestoj poziciji ima i Široki Brijeg. Ekipa Adina Mulaosmanovića, u rezultatskom smislu, rasterećeno dočekuje najveću utakmicu bh. fudbala, s obzirom na to da ne može na kraju takmičarske godine da bude slabije plasirana od šestog mjesta, ali ne može ni da napreduje više od stepenika na kojem ga dočekuje.

Međutim, sarajevski derbi se ne igra svaki dan. Uvijek je stvar prestiža, na šta je u najavi utakmice podsjetio trener plavih.

"Prije svega očekujem jednu fer i korektnu utakmicu, da sve protekne u sportskom duhu i fer pleju, kako na terenu, tako i na tribinama. Što se tiče same utakmice, nosi epitet derbija i kao takva je od izuzetnog značaja za naš klub i naše navijače. Zato očekujem maksimalan angažman kompletne ekipe i nadam se povoljnom rezultatu. Što se tiče igračkog kadra, u rosteru za ovu utakmicu imamo sve igrače, osim Erika, koji i dalje ima povredu koljena."

PREMIJER LIGA BiH – 36. kolo

Ponedjeljak (25. maj):

Široki Brijeg – Radnik (18.00)

Sarajevo – Željezničar (20.30)

Utorak (26. maj):

Borac – Posušje (18.00)

Sloga Meridian – Rudar Prijedor (18.00)

Zrinjski – Velež (19.00)

(mondo.ba, D. Šutvić)

