Golčina s pola terena ispisala istoriju Širokog Brijega (VIDEO)

Fudbaleri Širokog Brijega ove sezone u Premijer ligi Bosne i Hercegovine prvi put u istoriji kluba nijednom nisu poraženi od sarajevskih ekipa, Željezničara i Sarajeva.

Izvor: Facebook/NK Široki Brijeg

Tim sa "Pecare" je u 35. kolu Premijer lige BiH remizirao sa Željom na "Grbavici" rezultatom 2:2 (2:1) nakon majstorskog pogotka Filipa Matića, koji je s centra pogodio mrežu istrčalog Tarika Abdulahovića.

Pogledajte...

Bio je to četvrti ovosezonski duel Želje i Širokog, u kojem su Hercegovci slavili u prvom, a u preostala tri međusobna meča odigrali neriješeno (3:3, 1:1 i 2:2).

Još bolji skor Širokobriježani imaju sa fudbalerima Sarajeva, kojeg su oba puta pobijeđivali na "Pecari" (2:0, 1:0), dok su na "Koševu" remizirali u obje utakmice protiv "bordo" ekipe (0:0, 2:2), prenijelo je "Oslobođenje".

Ipak, uprkos istorijskom rezultatu sa Sarajlijama, izabranici Damira Milanovića nisu uspjeli da osiguraju plasman u Evropu, gdje će nastupati Borac iz Banjaluke u kvalifikacijama za Ligu šampiona, te Zrinjski, Sarajevo i Velež u kvalifikacijama Konferencijske lige.

(MONDO)