Pep Gvardiola definitivno napušta Siti: "Ništa nije vječno, jer da jeste, ja bih ostao ovdje"

Pep Gvardiola se oprostio od Mančester sitija poslije deceniju i biće slobodan u izboru nove sredine.

Sada je i zvanično, Pep Gvardiola napušta Mančester siti. Nakon 10 godina uspješne saradnje, spreman je da preuzme novu ulogu. Na klupi "građana" će ga najvjerovatnije zamijeniti trener Čelsija Enco Marseka.

Kraj je došao poslije deceniju i odvojenih 20 trofeja, od čega šest Premijer liga. Španac će nastaviti da bude dio porodice Mančester siti kao brend ambasador.

"Pep Gvardiola će se povući sa mjesta menadžera Mančester sitija ovog ljeta. Uprkos odlasku sa mjesta menadžera Mančester sitija, Pep će nastaviti svoju saradnju sa Siti Fudbalskom grupom, preuzimajući ulogu globalnog ambasadora. Uloga će mu omogućiti da pruža tehničke savjete klubovima u grupi, radeći na specifičnim projektima i saradnjama. Pridružite nam se da proslavimo Gvardiolino vrijeme na čelu kluba, želimo da mu odamo počast i dostojan oproštaj uz napomenu da će on zauvijek ostati dio porodice Sitija", stoji u saopštenju Sitija.

Šta je rekao Gvariola na oproštaju?

Trener koji važi za transformatora u engleskom fudbalu se oglasio u emotivnom saopštenju. Sjetio se svog dolaska na Etihad, najtežih i naslavnijih momenata i za kraj poentirao u svom stilu.

"Kada sam dolazio, moj prvi intervju bio je sa Noelom Galagerom. Izašao sam i pomislio: 'Okej, Noel je ovdje? Biće zabavno.' Ne pitajte me za razloge odlaska. Nema razloga, ali duboko u sebi znam da je moje vrijeme došlo. Ništa nije vječno, jer da jeste, ja bih ostao ovdje. Vječan je osjećaj, ljudi, uspomene i ljubav koju imam za moj Mančester siti. Radili smo, patili, borili se i činili stvari na naš način", kazao je između ostalog Gvardiola i poentirao:

"What a time we have had together." pic.twitter.com/WpkFecBYT4 — Manchester City (@ManCity)May 22, 2026

"Dame i gospodo, hvala što ste mi vjerovali. Što ste me gurali naprijed. Što ste me voljeli. Bilo je j**eno zabavno!"