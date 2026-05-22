Saša Obradović će i drugi put napustiti klupu Crvene zvezde.

Izvor: MN PRESS

Saša Obradović više nije trener Crvene zvezde, javlja "Kurir". Kako se navodi nakon poraza od Partizana u polufinalu ABA lige legendarni košarkaš crveno-bijelih napustiće klupu tima sa Malog Kalemegdana.

Kako je do kraja sezone ostalo samo da se odigra završnica Košarkaške lige Srbije pitanje je da li će Saša Obradović odmah otići ili će to biti nakon kraja KLS-a, ali "Kurir" navodi da će već na završnom turniru KLS Crvena zvezda imati novog trenera na klupi.

Obradović je bio vidno nervozan poslije eliminacije u polufinalu ABA lige i nije odgovarao na pitanja novinara na konferenciji za medije. Ukoliko zaista napusti klub ovo će mu biti drugi put da odlazi kao trener iz kluba u kome je igračka legenda.

Crvena zvezda naredni meč igra na F4 Košarkaške lige Srbije u Nišu 29. maja. što je za tačno nedjelju dana. Vidjećemo da li će do tada biti pronađeno novo rješenje na klupi crveno-belih.

Nakon sjajne igračke karijere Saša Obradović je trenersku karijeru počeo u Kelnu, gdje je završio igračku. Vodio je njemački tim,. zatim Kijev, Donjeck, Turov, Albu i Lokomotivu Kubanj. Poslije sezone u Monaku prvi put je došao u Crvenu zvezdu 2020. godine, ali nje napustio klub u decembru iste godine. Sada je u toku sezone zamijenio Janisa Sferopulosa i na kraju ako ode otići će sa jednim trofejem, osvojenim Kupom Radivoja Koraća iz februara.

