Crvena zvezda predstavila dresove za sljedeću sezonu: Već "debituje" protiv OFK Beograda

Crveno-bijeli su već objavili kako će izgledati garnitura domaćih dresova za narednu sezonu.

Izvor: MN PRESS

FK Crvena zvezda predstaviće dresove za novu sezonu 2026/27 na utakmici protiv OFK Beograda koja je na programu u petak od 20 časova. Crveno-bijeli će primiti pehar šampiona Srbije i upriličiti slavlje na "Marakani" povom osvajanje duple krune.

Ujedno će "debitovati" i novi dres. Novi dres krase prepoznatljive crveno-bijele pruge, koje su ove sezone uže nego ranije. Kragna je polo stila sa bijelim detaljima, dok su zlatni detalji dodati na unutrašnjem dijelu kragne.

Poseban detalj na dresu predstavlja grafika inspirisana mapom Beograda, koja se vidi na prednjem dijelu, rukavima i leđima. U dizajnu je označen i stadion "Rajko Mitić", čime je istaknuta povezanost kluba i grada.

