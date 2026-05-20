"Moji agenti pregovaraju sa Crvenom zvezdom": Zbog njega će pasti rekord u srpskom fudbalu

Talentovani Vasilije Novičić mogao bi uskoro da postane fudbaler Crvene zvezde.

Crvena zvezda se priprema za ljetni prelazni rok i novi napad na Ligu šampiona, a prethodnih mjeseci stizali su jasni signali da će biti pojačanja u timu Dejana Stankovića. Kao jedno od najzanimljivijih imena koja su se pojavila tu je i Vasilije Novičić, talentovani fudbaler koji je kao maloljetan sa kapitenskom trakom oko ruke predvodio IMT.

Vezni fudbaler tima sa Novog Beograda, koji je veći dio sezone kao domaćin odigrao u Loznici, svjestan je da postoji interesovanje crveno-bijelih za njega. Fokusiran je na fudbal, ali otkriva da su njegovi menadžeri u kontaktu sa aktuelnim šampionom Srbije - koji ga vidi kao nasljednika Vasilija Kostova u veznom redu.

"Možda je debi protiv Zvezde sudbina, vjerovatno. Koliko ja znam određeni razgovori mojih menadžera sa ljudima iz Zvezde postoje. Ali vidjećemo, ne bih da prejudiciram. Imam ljude koji se bave mojom karijerom, koji sigurno znaju šta je najbolje za mene. Ipak sam ja klinac od 18 godina, tako da njima prepuštam to oko karijere", rekao je za "Glas Srpske" talentovani Vasilije Novičić.

Talentovani fudbaler nosi broj 22 na dresu zbog legendarnog veznog fudbalera Partizana Saše Ilića, ali to ne bi bila prepreka kada bi se postigao dogovor sa Crvenom zvezdom. Svjestan je mladi fudbaler da odluke treba da donosi tako da budu najbolje za karijeru, pa je na to i fokusiran.

"Ma ne, ne bih imao nikakav problem. Gledam uvijek šta je najbolje za mene i moju karijeru. Pokušavam da se izgradim kao igrač i to je to", rekao je Novičić i dodao: "Uglavnom mi ljudi iz kluba ništa ne govore o transferu, mislim da je to i bolje za mene, da se ne opteretim, da ne razmišljam o tome, da igram bez pritiska. Ko zna kako bih reagovao da čujem prije utakmice da je neko došao da me gleda."

Ukoliko Crvena zvezda tokom ljeta kupi Vasilija Novičića, to će sasvim sigurno biti najveći transfer između dva srpska kluba u istoriji. Mladi vezni fudbaler još ne može da shvati da je njegova tržišna vrijednost na tom nivou.

"Lijepo je vidjeti to što se piše o meni, te cifre i to, ali i to gledam kao dodatni stimulans za dalji rad, napredak. Mada, iskreno, kad čujem tu cijenu za mene, nerealno mi je i dalje. Ja koštam sedam miliona?! Do juče sam bio u Borči, igrao Kadetsku ligu Srbije... Ponavljam, stvarno je sjajno kada čujem da me prate ti veliki klubovi. San svakog djeteta je da se dovodi u vezu s tim ekipama, a kamoli da zaigra za neki takav klub. Međutim, pokušavam da ostanem na zemlji i da radim što jače mogu i da ako Bog da jednog dana zaigram za nekog od tih velikana. Ponoviću i to, volio bih da odem u Premijer ligu, mislim da bi mi odgovarala i Serija A, možda i Bundesliga, što da ne", zaključuje talentovani fudbaler IMT-a.

Momak iz Kosovke Mitrovice koji je tek prije nekoliko nedjelja proslavio 18. rođendan već ima 57 nastupa u seniorskoj konkurenciji, uz devet golova i šest asistencija za IMT. Tokom sezone na izmaku, u kojoj je tim sa Novog Beograda izborio opstanak u Superligi, Novičić je učestvovao sa osam golova i četiri asistencije na 32 odigrana meča.