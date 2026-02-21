logo
Srpski fudbal zbog njih ne brine za budućnosti: CIES otkrio kakve bisere ima Superliga

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Trojica fudbalera iz Superlige na prvim mjestima CIES istraživanja koje pokazuje da je srpski fudbal na veoma dobrom putu.

Trojica fudbalera iz Superlige na prvim mjestima CIES istraživanja Izvor: MN PRESS

Srpski fudbal je u sigurnim rukama, ako je suditi po analizama koje je predstavio CIES - Opservatorijum za fudbalsku statistiku. Jedno od posljednjih istraživanja koje su obradili pokazuje učinak na osnovu postignutih golova i podijeljenih asistencija u odnosu na 90 minuta provedenih na terenu - a na vrhu liste su trojica Srba iz Superlige.

Elitni rang srpskog fudbala posljednjih godina sve je bolje mjesto za razvijanje mladih igrača, a ova statistika upravo to pokazuje. Centralni vezni igrači koji igraju u Superligi imaju odličnu priliku da golovima i asistencijama privlače pažnju bogatih klubova iz Evrope, u kojima će nastaviti karijeru.

Naravno, u istraživanju postoji nekoliko ograničenja, ali i nekoliko olakšavajućih okolnosti za srpske fudbalere koji su se našli na listi. CIES je kao parametre uzeo:

  • Centralne vezne fudbalere
  • Mlađe od 21 godine
  • Van Top 5 liga
  • U 30 nacionalnih šampionata po Evropi

Kada se sve to sabere, dolazimo do nevjerovatno podatka da su trojica najboljih na listi talentovani srpski fudbaleri koji igraju u Superligi Srbiji. Vasilije Kostov (17) je šampion sa učinkom 0,69, iza njega je Ognjen Ugrešić (19) sa 0,53, a zatim je tu i Vasilije Novičić (17) koji ima 0,45 golova + asistencija po meču.

Na spisku se nalazi i seniorski reprezentativac Srbije Aleksandar Stanković, koji igra za Briž u Belgiji i tamo ima učinak od 0,22 gola i asistencije po utakmici. Nešto slabije od ostalih srpskih fudbalera na spisku, ali i dalje u vrhu evropskog fudbala - posebno kad se ima u vidu da je belgijski šampionat kvalitetniji od Superlige.

Na ostalim pozicijama su momci koji igraju u Portugalu, Holandiji, Rusiji ili Danskoj, pa je jasno da ovaj spisak ima veoma jako utemeljenje. Svaka od tih liga ima izuzetan kvalitet, a neke od njih su i prava odskočna daska za mlade fudbalere koji nakon stečenog iskustva prelaze u neku od najboljih evropskih liga.

Nadamo se da će takav slučaj biti i sa srpskim fudbalerima u bliskoj budućnosti. Vasiije Kostov je dugo na meti Arsenala, Bajerna, Borusije iz Dortmunda i drugih klubova, a priča se i o otkupnoj klauzuli od 20 miliona evra. Partizan ne želi da pusti Ognjena Ugrešića sa manje od 15 miliona evra, a navodno je Mančester junajted bio zainteresovan za njegove usluge. Na kraju, tu je i Vasilije Novičić, koji bi u budućnosti mogao da bude rekordna prodaja IMT-a.

