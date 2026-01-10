Iz Italije stižu vijesti da su četiri kluba zainteresovana za Ognjena Ugrešića koji ima klauzulu u ugovoru.
FK Partizan pozajmio je novac od KK Partizana kako bi izmirio dugovanja i obezbedio evro-licencu, a to što je javno objavljeno da će do kraja mjeseca i vratiti sumu od 1,5 miliona evra - govori da se u Humskoj nadaju uplivu novca. To najvjerovatnije znači i da će nekoga prodati, iako su do sada stizale jasne poruke da je to moguće samo ako neko plati klauzulu.
Zato su odbijene dosadašnje ponude za Andreja Kostića, Nikolu Simića, Vanju Dragojevića i ostale igrače, dok sada iz Italije stižu informacije da su čak četiri kluba "bacila oko" i na Ognjena Ugrešića.
Ko želi Ognjena Ugrešića?
Da li je zbog ovoga Partizan uzeo pozajmicu za licencu? Četiri kluba su krenula po Ugrešića
Znamo da ga je po debiju za prvi tim pratio Mančester junajted, a sada dobro obavešteni "insajder" Đanluka di Marcio prenosi da ga prate i Parma, Florentina, Bolonja i Marsej. Parma najduže prati Ugrešićev razvoj, htela ga je još letos, dok je čekajući da mu padne cena - dobila konkurenciju.
Fjorentina, sa kojom je Partizan do sada poslovao "milion puta", kao i Bolonja, kojoj je nedavno prodao Mihajla Ilića, traže jedno pojačanje u veznom redu ove zime i Ugrešić je upravo jedna od opcija. Što se tiče Marseja, za sada "samo gledaju" i čini se da ove zime neće poslati ponudu, čekajući bolju priliku na ljeto, kada će sasvim izvjesno Ugrešić i biti na raspolaganju i na prodaju, dok trenutno Partizan "zateže".
Koliko Partizan traži za Ugrešića?Izvor: MN PRESS
Istakao je potpredsjednik Predrag Mijatović da može da ode samo za 15 miliona evra ove zime i nikako drugačije, ali ostaje da se vidi da li je to samo način da "podigne cijenu" ili bi možda i na manju sumu, kada je finansijska situacija nepovoljna u klubu, morao da kaže "da".
Podsjetimo, Ugrešić (19) je ove sezone odigrao 27 utakmica za Partizan i zabilježio je šest golova i tri asistencije.