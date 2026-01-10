Da li je zbog ovoga Partizan uzeo pozajmicu za licencu? Četiri kluba su krenula po Ugrešića

Iz Italije stižu vijesti da su četiri kluba zainteresovana za Ognjena Ugrešića koji ima klauzulu u ugovoru.

Izvor: MN PRESS

FK Partizan pozajmio je novac od KK Partizana kako bi izmirio dugovanja i obezbedio evro-licencu, a to što je javno objavljeno da će do kraja mjeseca i vratiti sumu od 1,5 miliona evra - govori da se u Humskoj nadaju uplivu novca. To najvjerovatnije znači i da će nekoga prodati, iako su do sada stizale jasne poruke da je to moguće samo ako neko plati klauzulu.

Zato su odbijene dosadašnje ponude za Andreja Kostića, Nikolu Simića, Vanju Dragojevića i ostale igrače, dok sada iz Italije stižu informacije da su čak četiri kluba "bacila oko" i na Ognjena Ugrešića.

Ko želi Ognjena Ugrešića?

Znamo da ga je po debiju za prvi tim pratio Mančester junajted, a sada dobro obavešteni "insajder" Đanluka di Marcio prenosi da ga prate i Parma, Florentina, Bolonja i Marsej. Parma najduže prati Ugrešićev razvoj, htela ga je još letos, dok je čekajući da mu padne cena - dobila konkurenciju.

Fjorentina, sa kojom je Partizan do sada poslovao "milion puta", kao i Bolonja, kojoj je nedavno prodao Mihajla Ilića, traže jedno pojačanje u veznom redu ove zime i Ugrešić je upravo jedna od opcija. Što se tiče Marseja, za sada "samo gledaju" i čini se da ove zime neće poslati ponudu, čekajući bolju priliku na ljeto, kada će sasvim izvjesno Ugrešić i biti na raspolaganju i na prodaju, dok trenutno Partizan "zateže".

Koliko Partizan traži za Ugrešića?

Izvor: MN PRESS

Istakao je potpredsjednik Predrag Mijatović da može da ode samo za 15 miliona evra ove zime i nikako drugačije, ali ostaje da se vidi da li je to samo način da "podigne cijenu" ili bi možda i na manju sumu, kada je finansijska situacija nepovoljna u klubu, morao da kaže "da".

Podsjetimo, Ugrešić (19) je ove sezone odigrao 27 utakmica za Partizan i zabilježio je šest golova i tri asistencije.