Neočekivana zarada stiže u Partizan: Reprezentativac BIH rješava spor sa FIFA!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
Partizan prodaje Nihada Mujakića u Tursku nakon uspješne pozajmice.

Partizan prodaje Nihada Mujakića u Tursku Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

FK Partizan pozajmio je novac od KK Partizan kako bi obezbijedio evro-licencu, dok mu je potreban novac i kako bi se riješio spor oko Patrika Andradea koji preko FIFA potražuje zaostala dugovanja i zbog kog su crno-bijelima trenutno zabranjena pojačanja. Deo novca bi neočekivano mogao da dođe preko zaboravljenog Nihada Mujakića.

Reprezentativac Bosne i Hercegovine, koji je jesenas bio na pozajmici u Ejupu, mogao bi sada da ostvari transfer u Gazijantep. Njegova pozajmica je prekinuta i čini se da bi već u toku dana trebalo da bude promovisan u novog igrača Gazijantepa.

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Već se priključio novoj ekipi u hotelu i trenirao je u dresu novog kluba, a u tandemu sa njim trebalo bi da dođe i Denis Draguš iz Ejupa. Za sada nije poznato koliko bi novca trebalo da zaradi Partizan, ali koliko god da je u pitanju - u ovim teškim trenucima neće biti na odmet.

Prethodno je Mujakić za skoro 900 hiljada evra prešao u Partizan u mandatu Aleksandra Stanojevića i nije ostavio naročito sjajan utisak. Odigrao je 34 utakmice i zabilježio jednu asistenciju, dok je u Ejupu očigledno podigao formu i zainteresovao Gazijantep.

Podsjetimo, Partizan je zaradio i od otpisanog Žoaa Grimalda, dok je još nepoznato šta će biti sa Leonardom Ovusuom.

Tagovi

FK Partizan Nihad Mujakić fudbal

