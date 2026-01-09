logo
Milošević se ne vraća u Partizan: Težak udarac za crno-bijele, otkriveno je ime novog kluba

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Jovan Milošević karijeru ipak neće nastaviti u Partizanu već prelazi u Verder iz Bremena.

Jovan Milošević ne ide u Partizan ide u Verder Izvor: MN PRESS

Jovan Milošević (20) se ne vraća u Partizan. Crno-bijeli su na sve načine htjeli da ga vrate u Humsku i da sa njim napadnu titulu, ali se to neće dogoditi. Prema informacijama "Meridiansporta" on će karijeru da nastavi u Verderu iz Bremena.

Partizan ga je želio, htio je i on da se vrati, ali je problem nastao sa finansijama, odnosno sa tim što je Štutgart tažio mnogo više novca. Verder je sve to iskoristio i očigledno poslao bolju ponudu od one od 5 miliona evra koju je navodno poslao srpski tim.

Milošević je tokom jesenjeg dijela prvenstva u dresu Partizana na 23 utakmice u svim takmičenjima upisao 16 golova i 5 asistencija. U Superligi je 12 puta zatresao mrežu i bio je najzaslužniji za to što je Partizan na pauzu otišao sa zvanjem jesenjeg prvaka.

(Meridiansport/MONDO)

