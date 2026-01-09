"Biću najzadovoljniji ako razumiju": Partizan u Turskoj kreće protiv jesenjeg šampiona Mađarske

Nenad Stojaković iznio očekivanja pred prvu pripremnu utakmicu FK Partizan.

Izvor: FK Partizan Beograd/Youtube/printscreen

FK Partizan u subotu od 14 časova igra svoju prvu utakmicu na zimskim pripremama u Turskoj. Od juče je ekspedicija crno-bijelih u Beleku i priprema se za nastavak sezone, a prva provjera biće izuzetno teška - protiv jesenjeg šampiona Mađarske Đera koji je takođe bez pauze od kraja decembra.

"Sinoć smo kasno stigli, odradili smo kvalitetan trening, danas ćemo dva puta da treniramo, pa ćemo sutra i prekide uvježbavati. Igramo protiv vrlo kvalitetnih rivala, protiv jesenjeg šampiona Mađarske. Bavimo se građenjem igre i na neki način probamo da igrači iz svoje perspektive vide nešto. Imamo dosta ponavljanja na ovim treninzima i to ćemo probati da prenesemo na utakmici. Biću najzadovoljniji ako razumiju i shvate određena pozicioniranja i moibilnost", rekao je Stojaković.

Nenad Stojaković pred Partizan - Đer Izvor: YouTube/FK Partizan

Najavio je da se lijevi bek Mario Jurčević polako oporavlja, počeo je individualno da radi s loptom, ali je nagovijestio da neće igrati protiv Đera.

"Sutra će svi koji su na raspolaganju igrati, tri puta po 30 minuta. Nemamo za tri tima, imamo dva igrača koja se vraćaju iz povrede, nekoga ćemo trošiti malo više, pa ćemo vidjeti", istakao je Stojaković kome su ovo prve pripreme sa Partizanom pošto je ekipu preuzeo u novembru.

Podsjetimo, poslije meča sa Đerom Partizan će igrati sa slovenačkom Murom (14. januar), poljskim Rakovom (18. januar), bugarskim Botevom (21. januar) i Kangvonom iz Južne Koreje (22. januar). Poslije toga se ekipa vraća u Beograd.

