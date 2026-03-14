Crvena zvezda je poslije preokreta pobijedila Fenerbahče u Beogradskoj areni i prekinula niz turskog tima od 19 pobjeda.

Crvena zvezda je dva puta u sezoni pobijedila Fenerbahče, trenutno najbolji tim u Evroligi i aktuelnog šampiona. Poslije Istanbula i meča koji je vodio Tomislav Tomović (86:81), trijumf je ostvarila i u Beogradskoj areni (79:73) i to poslije velikog preokreta. Način na koji je to uradila je impresivan, uspjela je u tome praktično bez šuta za tri poena, sa samo 23,8 odsto (5/21).

Ima nekoliko igrača koji su zaslužili da budu nazvani "iks faktorom" ove utakmice. Svako od njih uradio je nešto bitno u određenom momentu. Poenterski to je svako Čima Moneke koji je bio najefikasniji - 21 poen. Ujedno je i čovjek koji je dao četiri od pet trojki Zvezde na utakmici (3/6 za dva, 4/7 za tri, 3/4 sa penala). Upravo je on držao Zvezdu u prvom poluvremenu, dao je tri trojke, spriječio da razlika ode na nedostižnu. U drugom dijelu je prepustio napadačke zadatke saigračima.

Kako je Crvena zvezda srušila šampiona Evrope? Sašina naučena lekcija i tri "iks faktora"

Uz to treba istaći i veoma dobru odbranu srpskog tima, posebno u drugom poluvremenu kada je "davila" rivala i odbila da se preda. Posebno u posljednjem kvartalu kada je ispustila "+6" (62:56) i dozvolila turskom timu da napravi seriju 11:1 (63:67), ali je i tada pronašla rješenje.

Kodi je dirigent Zvezde

Vidi opis Kako je Crvena zvezda srušila šampiona Evrope? Sašina naučena lekcija i tri "iks faktora" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Kodi Miler Mekintajer bio je pravi dirigent Zvezde na ovom meču. Kada igra na pravi način, ne forsira previše, ide na prodore, traži svoje prednosti u igri, onda je zaista nezaustavljiv. Bio je blizu tripl-dabl učinka (10 poena, 12 asistencija, 8 skokova). Uz to je sredinom treće dionice izveo dva spektakularna zakucavanja koja su "probudila" ekipu.

"Ponavljam stalno, ako izađemo sa pravom energijom, posebno defanzivno, onda možemo da dobijemo bilo koga. Upravo to smo uradili u trećoj dionici, defanzivno smo odigrali sjajan meč", rekao je Mekintajer. Otežavali su svaki šut rivalu, posebno za tri poena (7/31, 22,6 odsto). Uz to su crveno-bijeli imali 18 asistencija i 5 ukradenih lopti.

Kad se lomi - Batleru ide lopta

Vidi opis Kako je Crvena zvezda srušila šampiona Evrope? Sašina naučena lekcija i tri "iks faktora" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 20 20 / 20

Džared Batler ima neverovatan napadački arsenal i verovatno je jedan od najboljih ikada koji je nosio crveno-bijeli dres kada je taj segment igre u pitanju. U momentu kada je Fener napravio tu spomenutu seriju od 11:1 i poveo (67:63), tada je ideja Zvezde bila jasna - daj loptu Batleru u ruke i ne brini. Dao je slobodna bacanje za tehničku Vejda Boldvina, pa je "izmislio" poene, pa u narednim napadu asistirao Nvori, pa Monekeu za vođstvo (71:67).

Vjerovatno i ključne poene dao je na 90 sekundi prije kraja kada je izvukao Birča na liniju za tri poena, zaobišao ga i pogodio preko njega (73:67). Tačku je stavio Nvora zakucavanjem nekoliko desetina sekundi kasnije.

"U tim situacijama malo 'čitam' stanje na terenu, ali u isto vrijeme i ne razmišljam mnogo o tome šta treba da radi. Imam instinkt, Bog mi je dao talenat i te vještine", poručio je Batler posle meča i dodao da se osjeća u Zvezdi kao kod kuće.

Saša je naučio lekcije

Vidi opis Kako je Crvena zvezda srušila šampiona Evrope? Sašina naučena lekcija i tri "iks faktora" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 18 / 18 AD

Kada se gledao raspored Zvezde navijači su vjerovatno upisali pobedu protiv Bajerna i poraz od Fenerbahčea. Dogodilo se suprotno, šokantan poraz od ekipe Svetislava Pešića, pa pobjeda protiv tima Šarunasa Jasikevičijusa koji je u Beograd došao sa serijom od 19 pobjeda u nizu. Ono što treba istaći je i da je u ovom meču Saša Obradović pokazao da je naučio lekcije i izvukao pouke sa meča protiv Bajerna.

Na toj utakmici je napravio i neke poteze koji su zbunili mnoge. Poput vađenja iz igre Ognjena Dobrića kada je bio najbolji igrač na terenu i nije ga više vraćao u igru. Tada je previše kombinovao sa centrima u momentu kada je Džoel Bolomboj dobro čuvao igrače Bajerna u reketu i onda potez vađenja Batlera i uvođenje Kalinića za napad na 110 sekundi prije kraja. Sve te pouke je srpski stručnjak izvukao, što se vidi i po tome što nije igrao sa Odželejem i Monekeom u reketu, već sa pravim centrima, Izunduom koji je bio sjajan (13, 5sk) i Bolombojem koji je radio "prljav posao" (4, 7sk). Takođe, Batler je igrao u dužem vremenskom periodu, nije bilo "sjeckanja" i čestog vađenja iz igre.

"Šta više volim? To je dobro pitanje. Šta god je potrebno timu, ako Saša želi da igram duže, igraću duže. Vjerujem da možemo u plej-of, ali ne treba da gledamo tabelu i stanje, već da idemo polako", poručio je Batler.

Zvezda je trenutno na skoru 18-13, nalazi se na šestom mjestu, ali je situacija na tabeli komplikovana jer je ispred Hapoel koji ima dva meča manje (18-11) i ima ekipa koje nisu odigrale isti broj mečeva (Fenerbahče, Dubai, Makabi, Partizan)...

