Kako je Crvena zvezda srušila šampiona Evrope? Sašina naučena lekcija i tri "iks faktora"

Kako je Crvena zvezda srušila šampiona Evrope? Sašina naučena lekcija i tri "iks faktora"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Crvena zvezda je poslije preokreta pobijedila Fenerbahče u Beogradskoj areni i prekinula niz turskog tima od 19 pobjeda.

Kako je Crvena zvezda pobijedila Fenerbahče

Crvena zvezda je dva puta u sezoni pobijedila Fenerbahče, trenutno najbolji tim u Evroligi i aktuelnog šampiona. Poslije Istanbula i meča koji je vodio Tomislav Tomović (86:81), trijumf je ostvarila i u Beogradskoj areni (79:73) i to poslije velikog preokreta. Način na koji je to uradila je impresivan, uspjela je u tome praktično bez šuta za tri poena, sa samo 23,8 odsto (5/21).

Ima nekoliko igrača koji su zaslužili da budu nazvani "iks faktorom" ove utakmice. Svako od njih uradio je nešto bitno u određenom momentu. Poenterski to je svako Čima Moneke koji je bio najefikasniji - 21 poen. Ujedno je i čovjek koji je dao četiri od pet trojki Zvezde na utakmici (3/6 za dva, 4/7 za tri, 3/4 sa penala). Upravo je on držao Zvezdu u prvom poluvremenu, dao je tri trojke, spriječio da razlika ode na nedostižnu. U drugom dijelu je prepustio napadačke zadatke saigračima.

Uz to treba istaći i veoma dobru odbranu srpskog tima, posebno u drugom poluvremenu kada je "davila" rivala i odbila da se preda. Posebno u posljednjem kvartalu kada je ispustila "+6" (62:56) i dozvolila turskom timu da napravi seriju 11:1 (63:67), ali je i tada pronašla rješenje.

Kodi je dirigent Zvezde

Kodi Miler Mekintajer bio je pravi dirigent Zvezde na ovom meču. Kada igra na pravi način, ne forsira previše, ide na prodore, traži svoje prednosti u igri, onda je zaista nezaustavljiv. Bio je blizu tripl-dabl učinka (10 poena, 12 asistencija, 8 skokova). Uz to je sredinom treće dionice izveo dva spektakularna zakucavanja koja su "probudila" ekipu.

"Ponavljam stalno, ako izađemo sa pravom energijom, posebno defanzivno, onda možemo da dobijemo bilo koga. Upravo to smo uradili u trećoj dionici, defanzivno smo odigrali sjajan meč", rekao je Mekintajer. Otežavali su svaki šut rivalu, posebno za tri poena (7/31, 22,6 odsto). Uz to su crveno-bijeli imali 18 asistencija i 5 ukradenih lopti.

Kad se lomi - Batleru ide lopta

Džared Batler ima neverovatan napadački arsenal i verovatno je jedan od najboljih ikada koji je nosio crveno-bijeli dres kada je taj segment igre u pitanju. U momentu kada je Fener napravio tu spomenutu seriju od 11:1 i poveo (67:63), tada je ideja Zvezde bila jasna - daj loptu Batleru u ruke i ne brini. Dao je slobodna bacanje za tehničku Vejda Boldvina, pa je "izmislio" poene, pa u narednim napadu asistirao Nvori, pa Monekeu za vođstvo (71:67).

Vjerovatno i ključne poene dao je na 90 sekundi prije kraja kada je izvukao Birča na liniju za tri poena, zaobišao ga i pogodio preko njega (73:67). Tačku je stavio Nvora zakucavanjem nekoliko desetina sekundi kasnije.

"U tim situacijama malo 'čitam' stanje na terenu, ali u isto vrijeme i ne razmišljam mnogo o tome šta treba da radi. Imam instinkt, Bog mi je dao talenat i te vještine", poručio je Batler posle meča i dodao da se osjeća u Zvezdi kao kod kuće.

Saša je naučio lekcije

Kada se gledao raspored Zvezde navijači su vjerovatno upisali pobedu protiv Bajerna i poraz od Fenerbahčea. Dogodilo se suprotno, šokantan poraz od ekipe Svetislava Pešića, pa pobjeda protiv tima Šarunasa Jasikevičijusa koji je u Beograd došao sa serijom od 19 pobjeda u nizu. Ono što treba istaći je i da je u ovom meču Saša Obradović pokazao da je naučio lekcije i izvukao pouke sa meča protiv Bajerna.

Na toj utakmici je napravio i neke poteze koji su zbunili mnoge. Poput vađenja iz igre Ognjena Dobrića kada je bio najbolji igrač na terenu i nije ga više vraćao u igru. Tada je previše kombinovao sa centrima u momentu kada je Džoel Bolomboj dobro čuvao igrače Bajerna u reketu i onda potez vađenja Batlera i uvođenje Kalinića za napad na 110 sekundi prije kraja. Sve te pouke je srpski stručnjak izvukao, što se vidi i po tome što nije igrao sa Odželejem i Monekeom u reketu, već sa pravim centrima, Izunduom koji je bio sjajan (13, 5sk) i Bolombojem koji je radio "prljav posao" (4, 7sk). Takođe, Batler je igrao u dužem vremenskom periodu, nije bilo "sjeckanja" i čestog vađenja iz igre.

"Šta više volim? To je dobro pitanje. Šta god je potrebno timu, ako Saša želi da igram duže, igraću duže. Vjerujem da možemo u plej-of, ali ne treba da gledamo tabelu i stanje, već da idemo polako", poručio je Batler.

Crvena zvezda Fenerbahče svi poeni Zvezde
Izvor: YouTube/KK Crvena zvezda

Zvezda je trenutno na skoru 18-13, nalazi se na šestom mjestu, ali je situacija na tabeli komplikovana jer je ispred Hapoel koji ima dva meča manje (18-11) i ima ekipa koje nisu odigrale isti broj mečeva (Fenerbahče, Dubai, Makabi, Partizan)...

