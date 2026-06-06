"Ne daju nam vize, nesposobni Ameri": Iran izazvao zemljotres pred Svjetsko prvenstvo

Dio delegacije reprezentacije Irana nije dobio vize za Sjedinjene Američke Države u kojima se održava Svjetsko prvenstvo.

Izvor: NECATI SAVAS/EPA

Uprkos dobro poznatoj političkoj situaciji na Bliskom istoku, Iran će učestovati na predstojećem Svjetskom prvenstvu koje se između ostalog održava i u državi sa kojom je u sukobu - Sjedinjenim Američkim Državama. Ali, već sada je jasno da neće sve proteći u najboljem redu.

"Nesposobni organizator SP SAD nije u stanju da ispuni svoje obaveze. Mi smo gosti FIFA i vaša je odgovornost da svi naši članovi dobiju vize. SAD je odbila da izda vize našim zvaničnicima", stoji u saopštenju ambasade Irana iz Južne Afrike.

Uprkos ovim riječima, zvaničnici Sjedinjenih Američkih Država tvrde da je fudbalska reprezentacija Irana dobila vize za ulazak u zemlju, međutim nije objašnjeno da je nekolicina članova stručnog i rukovodećeg osoblja reprezentacije odbijena i pitanje je da li će moći na Mundijal.

"Zašto ne kažete da su vize odbijene velikom dijelu rukovodećeg i izvršnog osoblja, tehničkim savjetnicima i drugima koji su sastavni dio svake nacionalne reprezentacije?", napisali su iz ambasade Irana iz Turske.

Među onima koji nisu dobili vize nalaze se izvršni direktor Mehdi Harati, generalni sekretar Fudbalskog saveza Hedajat Mombini i direktor za medije Mohsen Motamedkija. Oni će ipak putovati u Meksiko dok nastavljaju napore da dobiju američke vize i nadaju se intervenciji FIFA.

Ekipa selektora Amira Galenoeija pripreme će obaviti u Tihuani, pograničnom gradu u saveznoj državi Donja Kalifornija, iako je prvobitno trebalo da budu smješteni u Arizoni.

Iran će prvu utakmicu odigrati protiv Novog Zelanda u Los Anđelesu 15. juna, a u grupi je još sa Belgijom i Egiptom.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!