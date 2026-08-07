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FMP nastavlja sa pojačanjima: "Doveli smo jednog od najtalentovanijih srpskih košarkaša"

FMP nastavlja sa pojačanjima: "Doveli smo jednog od najtalentovanijih srpskih košarkaša"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Petar Radović će karijeru da nastavi u ekipi FMP iz Železnika, stiže iz čačanskog Borca.

Petar Radović će karijeru da nastavi u ekipi FMP iz Železnika Izvor: MN PRESS

Petar Radović (18) nastavlja karijeru u Železniku. Iz Borca je otišao u FMP i mladi plejmejker odlučio je da napravi naredni korak i da traži veću minutažu i šansu u redovima "pantera".

"Jedan od najtalentovanijih srpskih košarkaša u svojoj generaciji je došao u FMP. U mlađim kategorijama Borca iz Čačka je skrenuo pažnu na sebe, bio najbolji strijelac i MVP kadetske lige. Debitovao je u ABA ligi u sezoni 2023/24", navodi se u saopštenju kluba.

Radović je odigrao 24 utakmice u regionalnom takmičenju prošle sezone i provodio je 9,7 minuta na parketu u prosjeku i davao 3,3 poena.

Nedavno je bio član reprezentacije Srbije do 18 godina koja je došla do finala Evropskog prvenstva. Tamo je prosječno bilježio 11,8 poena, 3,2 asistencije i 2,2 skoka po meču. Najbolju utakmicu imao je protiv Litvanije kada je ubacio 26 poena.

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FMP

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