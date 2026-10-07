Partizan se suočava sa Real Madridom, a Milutin Aleksić otkriva kako taktika Hapoela može da donese pobjedu crno-bijelima.

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES, Una TV / screenshot

Partizan je sjajno startovao u Evroligi, a kako bi imao maksimalnih 4-0 u elitnom takmičenju biće neophodno da pobijedi i Real Madrid, ali na gostovanju. Iako "kraljevski klub" ne stoji sjajno na tabeli, već sad je jasno da meč neće biti lak, a o tome je govorio i stručni konsultant Milutin Aleksić koji je Parnom valjku predložio zanimljivu taktiku.

Real Madrid je na čelu sa Pedrom Martinezom osvojio Superkup Evrolige i najavio sjajnu sezonu, ali... Španski velikan je nanizao tri poraza u elitnom takmičenju, ali je sve te utakmice igrao van svoje dvorane. Sad, u četvrtom kolu Evrolige, dočekuje Partizan i ne bi bilo prvi put da se koplja lome na timu iz Srbije. Ipak, borbenost koju su crno-bijeli pokazali mogla bi da bude od presudnog značaja.

"Dvije stvari su ključne. Taj Superkup u Dubaiju i čini mi se to gostovanje u Emiratima i cijeli taj boravak toliko dugo u totalno jednoj vremenski drugačijoj zoni, sigurno ostavlja posljedice umora. Ne treba otpisivati Real nikako, jer smatram da je to ekipa koju ćemo sigurno gledati na Fajnal-foru", rekao je Milutin Aleksić u emisiji "SPORTUNA" na UNA televiziji.

"To je tako dobra taktika"

Milutin Aleksić pažljivo je pratio meč Hapoela i Real Madrida u kojem je tim iz Tel Aviva slavio 102:98. Posebno je bila zanimljiva ideja Dimitrisa Itudisa koji je bivšeg centra Partizana Brunu Kabokla koristio tako da najboljeg igrača Reala Edija Tavaresa udalji iz reketa.

Vidi opis Milutin Aleksić analizirao Real: "Da li ste vidjeli taktiku Hapoela? To je ključ za Partizan" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

"E sad, Real je počeo loše i iznenađujući je način na koji gubi, ali ću time i dati jako dobru stvar. Kaboklo, bivši igrač Partizana, praktično kod Hapoela sve vrijeme je bio na tri poena. To je tako dobra taktika da je praktično on odmah uzeo nekoliko šuteva, pogodio, na prvi se Tavares nije toliko osvrtao, međutim poslije kad je vidio da je toliko zagrijan igrač, praktično se skroz izvukao iz reketa, a Vasa i Brajant su plesali u reketu, 63:43 završeno poluvrijeme", ponosno je prepričao taktiku Milutin Aleksić.

Upozorenje za Partizan

Ako se Partizan diči činjenicom da se ne predaje i poslije dvocifrenog zaostatka, istom stvari bi mogao da se pohvali i Real Madrid. "Kraljevski klub" je imao zaostatak od 22 poena, ali je Edi Tavares poveo tim, slijedio ga je Reo Maledon, a onda i Timoti Luvavu-Kabaro, pa je španska ekipa brzo stigla do egala.

Vidi opis Milutin Aleksić analizirao Real: "Da li ste vidjeli taktiku Hapoela? To je ključ za Partizan" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

"Isto tako, igrači Hapoela su poveli 22 razlike, a do kraja treće četvrtine Real je izjednačio. Samo da znate kakvo oružje imaju, da ne pričam ko je - Maledon, Kampaco, srce ekipe, imamo Luvavua koji je u fenomenalnoj formi, on je čak i bio najveći tvorac tog preokreta", zaključio je Milutin Aleksić.

Ipak, mora se priznati - pobjeda Partizana ne bi značila samo 4-0 na tabeli Evrolige, već bi to bila i prva pobjeda od čuvene serije u plej-ofu Evrolige 2023, kad su crno-bijeli iz Madrida krenuli sa vođstvom od 2:0, pa ostali bez plasmana na Fajnal-for.

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