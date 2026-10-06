Đoan Penjaroja: "U problemu smo ako gledamo Realov i naš skor"

Trener Partizana Đoan Penjaroja pred put u Madrid upozorava na opasnost koja prijeti od Reala, bez obzira na njegovu seriju poraza u Evroligi.

Izvor: MN PRESS

Trener Partizana Đoan Penjaroja pred gostovanje Real Madridu (srijeda, 20.45 časova) upozorava da crno-bijele ne bi trebalo da zavara to što je "kraljevski klub" bez pobjede u prva tri kola Evrolige (0-3).

"Ako pristupimo meču sa mišlju da oni imaju skor 0-3, a mi 3-0, bićemo u velikom problemu. I vjerovatno bismo morali da se sjetimo da su oni osvojili Superkup Evrolige na početku sezone. Prvi trofej je pripao Real Madridu i istina je, izgubili su prve tri utakmice, ali su igrali u gostima i protiv veoma jakih timova, vjerovatno plej-of ekipa: Hapoela, Dubaija i Efesa. Takođe je istina da za Real Madrid nije normalno da izgubi tri utakmice zaredom u Evroligi ili ACB ligi, i za njih je, naravno, prva evroligaška utakmica kod kuće veoma važna. To je veliki tim, talentovana ekipa, odličan trener, i generalno je veoma teško pobjeđivati u gostima, a pobijediti u Madridu je veoma, veoma teško. Ali mi smo spremni da se dobro takmičimo i da uđemo, ako je moguće, u samu završnicu sa šansom da pobijedimo".

Da li vjeruje da je Pedro Martinez pod pritiskom?

"Svi treneri smo pod velikim pritiskom kada izgubimo dvije ili tri utakmice zaredom, i to je normalna situacija, posebno za evroligaške trenere."

"Real nije samo Valter Tavares"

Izvor: Murat Yuce/PS Images / imago sportfotodienst / Profimedia

Koliko je teško pripremiti meč protiv Reala sa dominantnim centrom Valterom Tavaresom u sastavu "kraljevskog kluba"?

"Ne, vrlo je jasno. Valter Tavares je jedan od najvažnijih igrača u posljednjih 10 godina u Evroligi, sjajan defanzivac. On mijenja ofanzivni ritam drugih timova, ali Real Madrid je više od Valtera Tavaresa. Imaju mnogo važnih igrača, mnogo igrača sa iskustvom, individualnim talentom, fizičkim predispozicijama. U ovom trenutku, sa novim trenerom Pedrom, pokušavaju da igraju drugačije nego prošle sezone. Pokušavaju da igraju brže. Tavares im je veoma, veoma važan, posebno u određenim situacijama. Ali mi moramo da se suprotstavimo Real Madridu kao timu, a ne individualnim igračima, jer ako razmišljamo samo o pojedincima, biće veoma, veoma teško".

"Polako sa Itanom Tompsonom"

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Koliko ga raduje dobra igra Itana Tompsona protiv Mege?

"Srećan sam zbog Itana poslije utakmice sa Megom i poslije evroligaških mečeva. Moramo imati strpljenja sa njim, zbog njegovog neiskustva u Evropi, a ne samo zato što je juče odigrao jako dobru utakmicu. Ja sam jako srećan, a ako na nekoj drugoj utakmici budem ljut - to je normalno. Sve to je uobičajen period i za njega i potrebno mu je vrijeme da pronađe svoju ulogu".

Lamar Stivens još van tima

Izvor: MN press / ss

Kakva je zdravstvena situacija u timu?

"Više-manje ista. Derek i Lamar su van tima i imamo malo problema. Juče smo morali da kontrolišemo minutažu različitim igračima na terenu, ali odsutni su samo Lamar i Derek."

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