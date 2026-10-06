"To je kolonijalistički": Evroliga odbila ultimatum NBA, podrška za Zvezdu i Partizan

Evroliga je odbila ultimatum NBA, smatrajući ga "neprihvatljivim i kolonijalističkim prijedlogom". Zvezda i Partizan ostaju u trci za franšizu, ali još nema dogovora na jezeru Komo.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Danas je sastanak ključan sastanak predstavnika Evrolige i NBA lige na jezeru Komo, a prema prvim informacijama - ništa od dogovora. Grčki portal "SDNA" objavio je da su svi klubovi vlasnici Evrolige odbili prijedlog NBA lige, što bi sada moglo da dovede do stvaranja odvojenog takmičenja - NBA Evrope, umjesto ujedinjenja.

"Akcionari klubova Evrolige odbili su ponuđene uslove. Neki su zatražili da se pregovori nastave i da se prijedlog izmijeni, ali je aktuelna ponuda jednoglasno odbačena", prenosi grčki "SDNA".

Ovakav odgovor se na kraju krajeva i očekivao, pa je na sastanku akcionara Evrolige u Italiji poručeno da je ultimatum NBA lige "neprihvatljiv i kolonijalistički". S druge strane, dio klubova zatražio je poboljšanu ponudu i nove uslove, ali suština je ista - ponuda neće biti prihvaćena.

Šta je NBA tražila od Evrolige?

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Ethan Miller / Getty images / Profimedia

Postoje dva uslova; prvi je da odgovor stigne već danas sa sastanka, a drugi mnogo bitniji je da Evroliga ostane potpuno ista kao danas, sa svojih 13 aktuelnih klubova i vlasnika "A" licenci koji su i rekli ne: Olimpija Milano, Real Madrid, Barselona, Fenerbahče, Efes, Panatinaikos, Olimpijakos, Makabi Tel Aviv, Bajern, Asvel, Baskonija, Žalgiris i CSKA Moskva (trenutno je ruski klub suspendovan).

Preciznije, NBA liga insistira na tome da ne dođe do najavljenog proširenja Evrolige i dodjeljivanja statusa franšize za još osam klubova, gdje su u trci za njih Crvena zvezda i Partizan.

Traži se rješenje

Izvor: (AP Photo/Jae C. Hong)

Vidjećemo da li će se NBA liga i Evroliga i definitivno rastati poslije današnjeg sastanka, odnosno da li će svako svojim putem. NBA Evropa ne želi nove klubove koji su najavljeni, nego samo one koji su u Milanu, Rimu, Madridu, Barseloni, Londonu, Mančesteru, Parizu, Lionu, Berlinu, Minhenu, Istanbulu i Atini. Dakle, bez Beograda.

Osim Crvene zvezde i Partizana, za status franšize su se prijavili Valensija, Virtus, Pariz Hapoel Tel Aviv, PAOK, Napoli, Dubai, London Lajonsi i Maksima Roma, kao i Aris i Hapoel iz Jerusalima.

Dakle, bar pet klubova sa ovog spiska danas će ostati "kratkih rukava", ako uopšte bude postignut dogovor o franšizama.

Šta su uslovi za licencu Evrolige?

Vidi opis "To je kolonijalistički": Evroliga odbila ultimatum NBA, podrška za Zvezdu i Partizan Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 16 16 / 16

Glavni faktori kod odlučivanja ko će dobiti dugogodišnju licencu biće finansijska situacija, stabilnost, kredibilitet, medijska slika, potencijal i naravno sportski uspjeh. Naravno, svako mjesto će morati masno da se plati. Neće moći naravno da se dobije licenca za svakoga, ali evo šta se kaže za srpske klubove.

"Zvezda i Partizan su vjerovatno dva kandidata sa najvećim šansama da dobiju zeleno svjetlo. Razlog nije samo sportski. Oba kluba dolaze sa ogromnog beogradskog tržišta, imaju jednu od najbrojnijih navijačkih baza i pružaju jednu od najboljih atmosfera u takmičenju, dok ih Evroliga već godinama vidi kao strateški važne projekte. Uz to, oba kluba imaju zagarantovano učešće do sezone 2027/28, zahvaljujući aktuelnim trogodišnjim licencama", navodi se u tekstu "Marke".

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