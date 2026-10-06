NBA postavio ultimatum Evroligi: Neće klubove iz Srbije i proširenje, dostavljen i spisak

NBA je postavila ultimatum Evroligi: nema proširenja i ostaje istih 13 klubova, što znači da bi Crvena zvezda i Partizan ostali bez licenci.

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Danas je "Dan D" za evropsku košarku pošto ćemo saznati dvije stvari - ko će dobiti "A" licencu i tako postati nova franšiza Evrolige, dok se paralelno sa tim na jezeru Komo pregovara i o saradnji sa NBA ligom, odnosno o udruživanju, iako je zaista dugo djelovalo da ćemo dobiti dva odvojena takmičenja.

Kako prenosi italijanska "Gazeta delo Sport", vrijeme ističe i konačna odluka će biti donijeta danas, s tim da je u međuvremenu NBA liga postavila ultimatum koji se čelnicima Evrolige neće dopasti, pošto direktno utiče na njihove planove.

Šta NBA traži od Evrolige?

Ponuda NBA lige Evroligi, prema izvorima bliskim pregovorima, podrazumijeva dva uslova.

Prvi je da odgovor stigne već danas sa sastanka na jezeru Komo, a drugi mnogo bitniji je da Evroliga ostane potpuno ista kao danas, sa svojih 13 aktuelnih klubova: Olimpija Milano, Real Madrid, Barselona, Fenerbahče, Efes, Panatinaikos, Olimpijakos, Makabi Tel Aviv, Bajern, Asvel, Baskonija, Žalgiris i CSKA, koji je trenutno suspendovan iz takmičenja.

Preciznije, NBA liga insistira na tome da ne dođe do najavljenog proširenja Evrolige i dodjeljivanja statusa franšize za još osam klubova, gdje su u redu za njih Crvena zvezda i Partizan.

Ovo je ultimatum

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S obzirom na to da je NBA liga zatekla Evroligu sa ovom ponudom, i traži da se njeni vlasnici izjasne već danas, to znači i da bi projekat proširenja na 24 ekipe i stvaranje franšiza mogao da propadne. Naravno, sve pod uslovom da Evroliga pristane na ovakvu ucjenu i diktiranje uslova.

"Prema izvorima bliskim pregovorima koji su govorili za 'Gazetu delo Sport', ponuda važi samo ako Evroliga ostane upravo onakva kakva je sada, što znači da bi projekat proširenja na 24 ekipe i stvaranja franšiza, na kojem izvršni direktor Ćus Bueno paralelno sad radi, morao da bude stavljen na čekanje", dodaje se u tekstu "Gazete", s tim da se čelnici Evrolige nadaju da će tu biti makar malo fleksibilnosti.

Šta ovo znači za Zvezdu i Partizan?

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Ukoliko bi Evroliga pristala na ucjenu NBA lige, Crvena zvezda i Partizan bi - za sada, a možda i trajno - ostali bez stalnih licenci za Evroligu.

NBA Evropa planira da postoji od naredne sezone, bez obzira bilo to sa Evroligom ili bez nje, a već je dostavljen i spisak gradova u kojima bi željela da ima klubove koji igraju njena takmičenja. To su klubovi u Milanu, Rimu, Madridu, Barseloni, Londonu, Mančesteru, Parizu, Lionu, Berlinu, Minhenu, Istanbulu i Atini. Dakle, bez Beograda.

"Sve strane i dalje priželjkuju saradnju i ponavljaju da je zajednički rad najbolja opcija za sve. To su u svojim posljednjim javnim nastupima ponovili Adam Silver i Mark Tejtum, a isto je govorio i Bueno. Međutim, sada je trenutak za odluku", dodaje se.

Ko čeka licencu Evrolige?

Vidi opis NBA postavio ultimatum Evroligi: Neće klubove iz Srbije i proširenje, dostavljen i spisak Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 1 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 2 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 3 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 4 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 5 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 6 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 7 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 8 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 9 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 10 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 11 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 12 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 13 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 14 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 15 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 16 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 17 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 18 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 19 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 20 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 21 / 21 AD

Najavljeno je da ima 13 kandidata za stalno mjesto u Evroligi, a da među tim kandidatima stoje i Crvena zvezda i Partizan, koji se nadaju da su među osam odabranih, pod uslovom da Evroliga ne krene sa NBA.

Osim Crvene zvezde i Partizana, za status franšize su se prijavili Valensija, Virtus, Pariz, Hapoel Tel Aviv, PAOK, Napoli, Dubai, London Lajonsi i Maksima Roma, kao i Aris i Hapoel iz Jerusalima. Dakle, bar pet klubova sa ovog spiska danas će ostati "kratkih rukava".

Šta su uslovi za licencu Evrolige?

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Glavni faktori kod odlučivanja ko će dobiti dugogodišnju licencu biće finansijska situacija, stabilnost, kredibilitet, medijska slika, potencijal i naravno sportski uspjeh. Naravno, svako mjesto će morati masno da se plati. Neće moći naravno da se dobije licenca za svakoga, ali evo šta se kaže za srpske klubove.

"Zvezda i Partizan su vjerovatno dva kandidata sa najvećim šansama da dobiju zeleno svjetlo. Razlog nije samo sportski. Oba kluba dolaze sa ogromnog beogradskog tržišta, imaju jednu od najbrojnijih navijačkih baza i pružaju jednu od najboljih atmosfera u takmičenju, dok ih Evroliga već godinama vidi kao strateški važne projekte. Uz to, oba kluba imaju zagarantovano učešće do sezone 2027/28, zahvaljujući aktuelnim trogodišnjim licencama", navodi se u tekstu "Marke".