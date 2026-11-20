Nakon poraza od Crvene zvezde, Vojvodina se priprema za težak duel sa Mačvom u Šapcu. Trener Savić ističe da su svi spremni.

Izvor: MN PRESS

FK Vojvodina otišla je na pauzu u prvenstvu lošeg raspoloženja pošto je na svom terenu doživjela poraz od Crvene zvezde, koja je tako pobjegla na 11 bodova. U tom periodu, Vojvodina je radila na tome da bi se vratila na stari kolosijek, pa trener Marko Savić poručuje da će njegova ekipa biti spremna za duel sa Mačvom u Šapcu (nedjelja, 17.00).

"Znamo da nas očekuje izuzetno zahtjevna utakmica, Mačva je jako dobar domaćin, niko se u Šapcu nije naigrao i teško se uzimaju bodovi", rekao je Savić.

Vidi opis Vojvodina se diže poslije lekcije od Zvezde: "Idemo u Šabac, a tamo se niko nije naigrao" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 1 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 2 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 3 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 4 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 5 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 6 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 7 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 8 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 9 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 10 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 11 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 12 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 13 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 14 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 15 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 16 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 17 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 18 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 19 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 20 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 21 / 21 AD

"Očekujemo i malo teži teren zbog vremenskih uslova, ali to su neke činjenice, kao i da se mi spremamo da osvojimo tri boda i da idemo na pobjedu. Cijela nedjelja je protekla u tom tonu, dobro smo raspoloženi, povratili smo samopouzdanje. Izgubili smo derbi, ali dobro nam je došla pauza i sada idemo na tri boda", dodao je on.

Pauza u prvenstvu poslužila je igračima Vojvodine da se odmore i oporave, poslije teškog rasporeda, tako da će svi biti sada na raspolaganju treneru Marku Saviću.

"Dvije nedjelje nije dug period, igrači su dobili tri dana odmora poslije Crvene zvezde, da se odmore i regenerišu poslije teškog rasporeda. Igrali smo prijateljsku utakmicu sa Čukaričkim i ove sedmice smo se spremali za Mačvu. Svi su zdravi i spremni", zaključio je Savić.