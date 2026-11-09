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Vojvodina izgubila korak za Zvezdom: "Nije laka situacija, ali idemo dalje"

Vojvodina izgubila korak za Zvezdom: "Nije laka situacija, ali idemo dalje"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Novosađani doživjeli bolan poraz u derbiju protiv Zvezde i sada su na dvocifrenom zaostatku za liderom.

Trener Vojvodine o porazu od Crvene zvezde Izvor: Bane T. Stojanovic/ATAIMAGES

Šef stručnog štaba Vojvodine Marko Savić smatra da je samo jedan detalj odlučio pobhednika u derbiju sa Crvenom zvezdom (0:1) - prekid iz kojeg je Bađo postigao gol za Beograđane na "Karađorđu".

Tim pogotkom Zvezda je odmakla 11 bodova prednosti u odnosu na drugoplasiranu Vojvodinu, koja je u poslhednje četiri utakmice izgubila od Zvezde u prvenstvu i Slovana iz Rume u Kupu Srbije, uz remi protiv Mladosti u Lučanima i trijumf protiv OFK-a.

"Najprostije rečeno, taj prekid na kraju je odlučio utakmicu i pobjednika. Imali smo mi momentum u drugom poluvremenu, baš smo se nametnuli, imali smo i šanse i inicijativu, igrali smo na njihovoj polovini. U prvom poluvremenu smo više gledali da se adaptiramo na to što su promijenili taktiku. U drugo poluvreme smo izašli mnogo bolje, imali smo bolje prilike koje nismo iskoristili. Na kraju taj korner, primili smo taj gol, nije laka situacija, ali idemo dalje", rekao je Savić.

Novosađani odlaze na novembarsku pauzu sa značajnim zaostatakom za crveno-bijelima i sa tri utakmice do polusezone - protiv Mačve u Šapcu 21. novembra, Radnika u Surdulici 28. novembra i protiv Novog Pazara, 6. decembra, na stadionu "Karađorđe".

Pogledajte gol odluke derbija Vojvodina - Zvezda: 

Vojvodina, Zvezda
Izvor: YouTube/Arena sport TV



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Tagovi

FK Vojvodina FK Crvena zvezda Marko Savić treneri Superliga Srbije

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