Delije spalile obilježja navijača Vojvodine: Vatra gorjela na jugu "Karađorđa"

Navijači Crvene zvezde zapalili su obilježja Vojvodine na stadionu "Karađorđe"
Navijači Crvene zvezde palili su na stadionu "Karađorđe" navijačka obilježja pristalica Vojvodine. Na južnoj tribini bilo je primjetno nekoliko vatri, kao dio navijačkog "obračuna" dvije grupe.
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Na početku utakmice Vojvodina - Zvezda, navijači beogradskih crveno-bijelih istakli su na svojoj tribini i barjak sa likom Siniše Mihajlovića – jedne od najvećih legendi Crvene zvezde, ali i Vojvodine. Veliki "Miha" pisao je istoriju u oba kluba, jer je sa novosadskim postao šampion SFR Jugoslavije 1989, a sa beogradskim prvak Evrope i svijeta 1991.
Njegovi sinovi su nerijetko gosti oba kluba, a Mihajlovićev kum i najbolji prijatelj Miroslav Tanjga bio je do ovog ljeta trener Vojvodine.