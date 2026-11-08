Delije spalile obilježja navijača Vojvodine: Vatra gorjela na jugu "Karađorđa"

Navijači Crvene zvezde zapalili su obilježja Vojvodine na stadionu "Karađorđe"

Izvor: MN PRESS

Navijači Crvene zvezde palili su na stadionu "Karađorđe" navijačka obilježja pristalica Vojvodine. Na južnoj tribini bilo je primjetno nekoliko vatri, kao dio navijačkog "obračuna" dvije grupe.

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Pogledajte 00:29 Delije spalile obeležja navijača Vojvodine na Karađorđu Izvor: MONDO Izvor: MONDO

Na početku utakmice Vojvodina - Zvezda, navijači beogradskih crveno-bijelih istakli su na svojoj tribini i barjak sa likom Siniše Mihajlovića – jedne od najvećih legendi Crvene zvezde, ali i Vojvodine. Veliki "Miha" pisao je istoriju u oba kluba, jer je sa novosadskim postao šampion SFR Jugoslavije 1989, a sa beogradskim prvak Evrope i svijeta 1991.

Njegovi sinovi su nerijetko gosti oba kluba, a Mihajlovićev kum i najbolji prijatelj Miroslav Tanjga bio je do ovog ljeta trener Vojvodine.