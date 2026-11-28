Košmarno veče u Gračanici ostaviće dubok trag na ekipu Borca m:tel – crveno-plavi su u finišu prokockali šest golova viška (32:31), a trener Mirko Mikić uzrok pada vidi u promašenim zicerima i slaboj defanzivi.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Rukometaši Borca m:tel doživjeli su bolan poraz na gostovanju Gračanici rezultatom 32:31, iako su 15 minuta prije kraja imali velikih šest golova prednosti (20:26). Pored nevjerovatnog pada u finišu i promašaja Vlade Draganića za remi u posljednjem napadu, stručni štab na čelu sa Mirkom Mikićem zabrinule su i povrede Miloša Nježića i Nikše Trivunovića.

Crveno-plavi su u većem dijelu susreta kontrolisali dešavanja na terenu i činilo se da će bez većih problema stići do četvrte prvenstvene pobjede. Međutim, domaći tim je u posljednjoj četvrtini utakmice kreirao veliki preokret, dok je Banjalučanima u samom finišu zadrhtala ruka.

Trener banjalučkog tima Mirko Mikić nakon susreta je istakao da su njegovi izabranici sami sebi presudili promašajima i lošom reakcijom u defanzivi.

"Teška utakmica. Imali smo kontrolu pedesetak minuta, možda i više, i na kraju ispustili prednost isključivo našim greškama – promašenim zicerima u napadu i lošom odbranom protiv dva pivota kada je protivnik igrao sa prelaskom krilnog igrača. Tu nikako nismo pronalazili rješenja. Čestitam Gračanici, uspjela je da se vrati iz zaostatka od šest golova. Na nama je da vidimo gdje su bile greške i da popravimo stvari, kako se ovakve situacije više ne bi ponavljale", rekao je Mikić.

Osim gubitka već viđenih bodova, gostovanje u Gračanici ostaviće dubok trag i na igrački kadar. Prema prvim informacijama, Miloš Nježić je doživio rupturu zadnje lože, dok je Nikša Trivunović povrijedio kuk. Obojica će početkom sljedeće sedmice obaviti detaljne preglede, ali već sada postoji bojazan da je jesenji dio sezone za njih završen.

Do kraja kalendarske 2026. godine pred rukometašima Borca m:tel su još četiri izazova – pored zaostalih utakmica protiv dobojske Sloge i Gradačca, očekuju ih i dueli sa Krivajom i Maglajem.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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