Blic-krig danskog tandema u finišu prvog poluvremena bio je dovoljan da ekipa Đenara Gatuza pokori Torino (1:2) i ljubomorno sačuva vrh Serije A pred paklen decembarski raspored.

Izvor: Loris Roselli/IPA Sport / imago sportfotodienst / Profimedia

Lacio niže uspjehe u Seriji A i "ljubomorno" čuva prvo mjesto!

Ove subote je četa Đenara Gatuza gostovala u Torinu, gdje je stigla do trijumfa nad "bikovima" (1:2) zahvaljujući pogocima u finišu prvog dijela. Oba puta se u ulozi asistenta našao Matija Zakanji, koji je u 42. minutu pripremio gol za danskog internacionalca Olivera Provstgarda, a samo dva minuta kasnije i za njegovog sunarodnika Gustava Isaksena.

U drugom poluvremenu Torino je preko Čea Adamasa (62. minut) uspio da prepolovi zaostatak, ali ne i da dodatno ugrozi pobjedu nebeskoplavih, ukupno 11. u sezoni. Uz to, Lacio ima i dva remija pa je uz vječitog rivala Romu jedini tim u Seriji A bez poraza.

Do kraja kalendarske 2026. godine lider italijanskog šampionata odradiće još tri ligaška meča. Imaće ulogu domaćina u naredna dva ispita, protiv Atalante (6. decembar) i Rome (13. decembar), dok će godinu zaključiti gostovanjem Frozinonenu (18. decembar). Četiri dana nakon te utakmice Lacio će se sa Interom boriti za trofej u Superkupu, u kojem će nakon tri izdanja od četiri ekipe ponovo igrati samo dva tima.

Takođe, prvi put od januara 2022. godine utakmica Superkupa Italije igraće se na tlu ove države, odnosno na San Siru. Podsjetimo, posljednja četiri izdanja gledali smo u Saudijskoj Arabiji.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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