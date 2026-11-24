Strahinja Pavlović se nije osjećao dobro, Ruben Amorim mu je rekao da izađe iz igre, ali je Srbin odlučio da ostane i da ne ostavi saigrače na cjedilu.

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Strahinja Pavlović je imao probleme sa bubregom i nije igrao oko dvije nedjelje. Vratio se u tim Milana u pobjedi protiv Frozinonea (5:1). Ušao je sa klupe kada je u 71. minutu zamijenio Sankuna Dijavaru. A onda je, prema pisanju italijanskih medija, odbio da izađe iz igre.

Odbio je naređenje trenera Rubena Amorima, jer nije želio da ostavi saigrače na cjedilu. O čemu se tačno radi? O tome da je u 81. minutu trener napravio posljednju izmjenu i umjesto Kristijana Pulišića uveo Omarija Hačinsona. Samo pet minuta kasnije je Aleksa Terzić, srpski fudbaler koji igra za Frozinone, prišao treneru Milana Amorimu i rekao mu da se Pavlović ne osjeća dobro i da je to primijetio.

Tada je portugalski stručnjak signalizirao Strahinji da može slobodno da izađe iz igre, da mu se ukaže pomoć. Nije to prihvatio. Sačekao je da se meč završi, ostao je sa saigračima i tek poslije posljednjeg sudijskog zvižduka je otišao na klupu i popričao sa timskim ljekarom, pa je onda tek otišao u svlačionicu.