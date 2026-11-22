Amorimova mašina "melje", Milan uprkos povredama upisao ubjedljiv trijumf protiv Frozinonea.

Izvor: Spada / LaPresse / Profimedia

Fudbaleri Milana ostvarili su ubjedljivu pobjedu na domaćem terenu protiv ekipe Frozinonea rezultatom 5:1, u utakmici 12. kola italijanske Serije A. Izabranici trenera Rubena Amorima do trijumfa su stigli zahvaljujući izuzetno efikasnoj igri iz kontranapada, uprkos velikom broju povrijeđenih igrača uoči ovog susreta.

Gosti su bolje otvorili meč na stadionu "Đuzepe Meaca" i već u 2. minutu pogodili prečku preko Patricija Mazinija. Ipak, domaći sastav je prvi došao do prednosti dva minuta kasnije. Nakon dubinskog dodavanja Luke Modrića i ubacivanja Adrijana Rabioa, štoper Frozinonea Gabrijele Kalvani nespretno je reagovao i poslao loptu u sopstvenu mrežu za 1:0.

Milan je udvostručio vođstvo u 19. minutu poslije brze tranzicije koju je započeo Gonsalo Ramos, a upravo je portugalski napadač na asistenciju Rabioa rutinski zatresao mrežu za svoj prvi pogodak u klupskom dresu još od sredine oktobra. Frozinone je uspio da smanji zaostatak u 25. minutu, kada se Mazini najbolje snašao u kaznenom prostoru i savladao oporavljenog golmana Majka Menjona.

Ključni trenutak u nastavku dogodio se već na samom startu drugog poluvremena. Ardon Jašari, koji je ušao u igru na pauzi, u 48. minutu je snažnim udarcem iz mrtvog ugla pogodio pod prečku za 3:1 i tako upisao svoj prvenac u dresu Milana.

Uslijedila je nova serija kontranapada domaćina, a u strijelce su se upisali još i rezervista Alfađo Sise u 60. minutu, čiji je pogodak potvrđen nakon provjere u VAR sobi, te Kristijan Pulišić u 68. minutu, nakon što je oduzeo loptu Aleksi Terziću na svojoj polovini terena i preciznim lob udarcem postavio konačan rezultat.

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Završnicu susreta obilježili su problemi sa povredama na obje strane. Frozinone je od 82. minuta igrao sa igračem manje jer je Danijel Birlidžea morao da napusti teren zbog povrede zadnje lože nakon što su gosti već izvršili sve izmjene. Slična situacija zadesila je i Milan, s obzirom na to da je srpski reprezentativac Strahinja Pavlović, koji je ušao u igru u 71. minutu poslije oporavka od bolesti, finiš meča odigrao vidno iscrpljen i sa vrtoglavicom.



