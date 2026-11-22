Mađarski reprezentativac Dominik Soboslaj još jednom potvrdio da je "kralj slobodnjaka"

Izvor: Paul ELLIS / AFP / Profimedia

Fudbalska reprezentacija Srbije izvukla je Mađarsku u baražu za opstanak u A diviziji Lige nacija.

Iako je ostalo još četiri mjeseca do tih utakmica, jasno je da će Dominik Soboslaj biti jedna od najvećih opasnosti po gol "orlova".

Da je u sjajnoj formi ove sezone, mađarski reprezentativac je potvrdio u najvećem derbiju Premijer lige protiv Mančester junajteda.

Liverpul je deklasirao svog velikog rivala sa 4:0, a upravo je Soboslaj u 10. minutu načeo "crvene đavole". Sjajno je izveo slobodan udarac za 1:0.

Posao "redsima" bio je olakšan jer je Leni Joro već u osmom minutu dobio crveni karton. Liverpul je do kraja postigao još tri gola, a mrežu gostiju pogađali su Florijan Virc, Rio Ngumoha i Viktor Munjoz.

Liverpul je četvrtoplasirani tim Premijer lige, dok Junajted ostaje u zoni ispadanja.



