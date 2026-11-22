Aleksandar Stanojević je bio u šoku poslije poraza Partizana od IMT-a, komentarišući još jedan neuspjeh svog tima

Izvor: MN PRESS

Trener Partizana Aleksandar Stanojević bio je u šoku poslije još jednog poraza - ovog puta od IMT-a u Loznici (1:2).

Njegov tim je gubio od 12. minuta, izjednačio početkom nastavka golom Nikole Čumića, a onda ga je potpuno "odsjekao" gol sezone u Superligi, udarac Fransoe Kamanoa. Tako su crno-bijeli doživjeli drugi uzastopni, a čak deveti poraz ove sezone u Superligi.

"Izgubili smo, imali dosta prilika, a iz prve njihove šanse primili smo golove nevjerovatno. Ne znam šta da kažem, da analiziram utakmicu ovako vruće glave. Nevjerovatno da smo tako primali golove, vidjećemo", rekao je Aleksandar Stanojević za TV Arena sport.

Pogledajte gol Fransoe Kamanoa koji je odlučio meč:

Pogledajte 01:00 Fransoa Kamano gol na IMT Partizan Izvor: TV Arena sport/Screenshot Izvor: TV Arena sport/Screenshot

Partizan će sljedeći meč odigrati u subotu, 28. novembra, protiv Radničkog iz Niša.