Partizan izgubio od IMT-a 1:2, treći put u nizu!

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Partizana tonu i njihovoj krizi rezultata ne nazire se kraj. Čak deveti poraz ove sezone u Superligi doživjeli su na gostovanju IMT-u (2:1), ekipi koja je pobijedila Beograđane već tri puta u nizu, a ove sezone oba puta - pod vođstvom iskusnog trenera Zorana Popovića.

Uzbudljiv meč u Loznici odlučio je zaista spektakularni gol rezerviste domaćih Fransoe Kamanoa. Šutirao je u naletu, sa oko 20 metara i to tako jako da "pocijepa" mrežu iza golmana Nemanje Stevanovića, koji ništa nije mogao da učini da spriječi gol. Partizan na taj šok nije imao odgovor i čak je imao mnogo sreće kada je u nadoknadi vremena Đorđe Jović pogodio stativu gola crno-bijelih.

IMT je trijumfovao golovima Kamanoa i Danijela Agahove, koji je bio strijelac u 12. minutu, udarcem sa ivice peterca, o stativu. Crno-bijeli su se u poluvremenu trgli, zaigrali bolje i u 58. minutu izjednačili udarcem Nikole Čumića sa desetak metara, pri kojem je lopta zakačila jednog defanzivca IMT-a.

Vidi opis Šamar za Partizan i u Loznici: Još jedan poraz crno-bijelih, IMT ih pobijedio po navici Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 12 / 12 AD

I onda, kada se očekivalo da napadi gostiju postanu još jači, potpuno ih je "odsjekao" opisani gol Kamanoa i nanio im još jedan bolan šamar ove turobne jeseni za klub, na svaki način. Crno-bijeli su pod novim trenerom Aleksandrom Stanojevićem "vezali" drugi poraz u prvenstvu i sada imaju katastrofalan učinak od pet pobjeda, dva remija i čak devet poraza, uz gol-razliku 26:28.

Sa druge strane, IMT je pobjedom zauzeo četvrto mjesto na tabeli, sa devet bodova više od Partizana.