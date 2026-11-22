Trener Crvene zvezde Ibon Navaro je govorio o reprezentativcima Srbije u svom timu.

Izvor: MN PRESS, Screenshot/YouTube/@CrvenazvezdaKK

Crvena zvezda je pobijedila Cibonu u okviru devetog kola ABA lige, a poslije zahtjevnog duplog kola Evrolige. Naredni meč crveno-bijeli igraju protiv Virtusa u utorak od 19 sati na domaćem terenu, a već od srijede igrači će moći da se odazovu reprezentacijama.

Na pitanje na koje srpske igrače će Ibon Navaro računati u utorak, trener srpskog velikana nije bio baš srdačan pa je u nešto oštrijem tonu otkrio: "Šta želite da uradim? Da li želite da srpske igrače odmorimo zbog reprezentacije ili šta želite da uradim? Možemo i igrače da pitamo šta oni žele - da li žele da igraju u utorak i četvrtak? Moramo da procijenimo situaciju, ali ovo je teško", rekao je i potom dodao:

Vidi opis Ibon Navaro o reprezentaciji Srbije: "Šta želite da uradim? Pa, ko plaća te igrače?" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 1 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 2 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 3 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 4 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 5 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 6 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 7 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 8 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 9 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 10 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 11 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 12 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 13 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 14 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 15 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 16 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 17 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 18 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 19 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 20 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 21 / 21 AD

"Ko plaća igrače? Prioritet je za nas utakmica u utorak. Poslije toga ćemo ih, naravno, koristiti, a selektor reprezentacije Srbije će odlučiti koliko minuta mogu da igraju. Ali mi ne možemo da biramo igrače razmišljajući o reprezentaciji. To nije ozbiljno. Dakle, odlučićemo", zaključio je Ibon Navaro.

Ko iz Zvezde je na spisku Dušana Alimpijevića?

Reprezentacija Srbije u nedjelji pred nama ima obaveze u FIBA kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, a selektor Dušan Alimpijević je u tim pozvao četvoricu igrača Crvene zvezde. Na spisku su: Dejan Davidovac, Ognjen Dobrić, Nikola Đurišić i Vojin Medarević.

Dosad je bila praksa da igrači koji nisu dio tima ili ekipe na njih ozbiljno ne računaju u evroligaškim mečevima, stignu i ranije u nacionalni tim, dok bi se važni igrači ekipa kasnije priključili reprezentaciji. Zasad se može naslutiti da bi Vojin Medarević odmah mogao da bude dio tima, dok bi ostala trojica vjerovatno morala da dočekaju Virtus u Beogradu i tek onda počnu da razmišljaju o Orlovima.

Srbija u narednom periodu igra dva važna meča. U četvrtak od 17.30 gostuje Litvaniji, a onda u nedjelju dočekuje Italiju u 19 sati.

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(MONDO)