Srpski napadač iz Bešiktaša Dušan Vlahović postigao je dva gola do poluvremena utakmice u Konjasporu u turskoj Superligi.

Izvor: X/Aksamspor/printscreen

Srpski reprezentativac Dušan Vlahović nastavio je sa sjajnom golgeterskom serijom u dresu Bešiktaša, pošto je već u prvom poluvremenu gostujuće utakmice protiv Konjaspora postigao dva pogotka u okviru turske Superlige.

Vlahović je od samog starta meča predstavljao opasnost za odbranu domaćeg tima, a svoju odličnu formu krunisao je sa dva precizna udarca prije odlaska na odmor, čime je svom timu donio veliku prednost na teškom gostovanju u Konji.

Najprije je iz trećeg pokušaja u 10. minutu volej udarcem pogodio mrežu domaćih, a onda i rutinski završio akciju nigerijskog veziste Vilfreda Ndidija u 34. minutu.

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Dusan Vlahovic Naptın öyle sen https://t.co/3eXEgnokRO — Samet Kuvan (@KuvanSamet)November 22, 2026

| GOAL: DUSAN VLAHOVIC WITH A BRACE!Konyaspor 0-2 Beşiktaş. https://t.co/1EWeHDMR12 — TheGoalsZone (@TheGoalsZone)November 22, 2026

Vlahović je inače prvi strijelac šampionata Turske sa 11 postignutih pogodaka.

Srpski golgeter je time ispisao istoriju Bešiktaša kao najbrži napadač koji je postigao 11 golova srušivši rekord İlhana Mansıza, koji je dao jedan manje na 12 mečeva u crno-bijelom dresu istanbulskog kluba.

(MONDO)