Dušan Vlahović produžio sjajnu formu u Turskoj, postigavši dva gola protiv Genčlerbigija i potvrdivši svoju ulogu ključnog igrača Bešiktaša.
Srpski centarfor Dušan Vlahović (26) bio je dvostruki strelac u utakmici svog Bešiktaša protiv Genčlerbirligija (2:0). Oba gola dao je na asistenciju doskorašnjeg veziste Arsenala Leandra Trosara - u 19. minutu u situaciji "jedan na jedan" sa golmanom protivnika, a u 45. minutu je gurnuo loptu u nebranjenu mrežu na kraju kontranapada.
Brzo je uvidio Vlahović koliko je lako igrati uz belgijskog asa, jednog od heroja prošlosezonskog šampionskog sastava Arsenala.
Bili su to osmi i deveti Vlahovićev gol u turskom prvenstvu ove sezone, u kojem njegov tim zauzima četvrto mjesto na tabeli sa šest bodova manje od lidera Galatasaraja.
Dušan Vlahović gazi u Turskoj: Zvijezda Premijer lige "pakuje", a Srbin samo rešeta
Sjajna Vlahovićeva forma raduje i selektora Srbije Veljka Paunovića, jer je njegovo ime uvrstio u spisak igrača za predstojeće utakmice protiv Njemačke i Grčke na kraju Lige nacija.
Bonus video:
(MONDO)