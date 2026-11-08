Dušan Vlahović gazi u Turskoj: Zvijezda Premijer lige "pakuje", a Srbin samo rešeta

Dušan Vlahović produžio sjajnu formu u Turskoj, postigavši dva gola protiv Genčlerbigija i potvrdivši svoju ulogu ključnog igrača Bešiktaša.

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Srpski centarfor Dušan Vlahović (26) bio je dvostruki strelac u utakmici svog Bešiktaša protiv Genčlerbirligija (2:0). Oba gola dao je na asistenciju doskorašnjeg veziste Arsenala Leandra Trosara - u 19. minutu u situaciji "jedan na jedan" sa golmanom protivnika, a u 45. minutu je gurnuo loptu u nebranjenu mrežu na kraju kontranapada.

Brzo je uvidio Vlahović koliko je lako igrati uz belgijskog asa, jednog od heroja prošlosezonskog šampionskog sastava Arsenala.

Bili su to osmi i deveti Vlahovićev gol u turskom prvenstvu ove sezone, u kojem njegov tim zauzima četvrto mjesto na tabeli sa šest bodova manje od lidera Galatasaraja.

Sjajna Vlahovićeva forma raduje i selektora Srbije Veljka Paunovića, jer je njegovo ime uvrstio u spisak igrača za predstojeće utakmice protiv Njemačke i Grčke na kraju Lige nacija.

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Pogledajte 00:29 Dušan Vlahović Izvor: X/@golkoliktvvv Izvor: X/@golkoliktvvv

(MONDO)