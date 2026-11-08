logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Dušan Vlahović gazi u Turskoj: Zvijezda Premijer lige "pakuje", a Srbin samo rešeta

Dušan Vlahović gazi u Turskoj: Zvijezda Premijer lige "pakuje", a Srbin samo rešeta

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Dušan Vlahović produžio sjajnu formu u Turskoj, postigavši dva gola protiv Genčlerbigija i potvrdivši svoju ulogu ključnog igrača Bešiktaša.

dusan vlahovic dvostruki strelac za besiktas Izvor: Seskimphoto / Newspix.pl / Profimedia

Srpski centarfor Dušan Vlahović (26) bio je dvostruki strelac u utakmici svog Bešiktaša protiv Genčlerbirligija (2:0). Oba gola dao je na asistenciju doskorašnjeg veziste Arsenala Leandra Trosara - u 19. minutu u situaciji "jedan na jedan" sa golmanom protivnika, a u 45. minutu je gurnuo loptu u nebranjenu mrežu na kraju kontranapada.

Brzo je uvidio Vlahović koliko je lako igrati uz belgijskog asa, jednog od heroja prošlosezonskog šampionskog sastava Arsenala.

Bili su to osmi i deveti Vlahovićev gol u turskom prvenstvu ove sezone, u kojem njegov tim zauzima četvrto mjesto na tabeli sa šest bodova manje od lidera Galatasaraja.

Sjajna Vlahovićeva forma raduje i selektora Srbije Veljka Paunovića, jer je njegovo ime uvrstio u spisak igrača za predstojeće utakmice protiv Njemačke i Grčke na kraju Lige nacija.

Bonus video: 

Pogledajte

00:29
Dušan Vlahović
Izvor: X/@golkoliktvvv
Izvor: X/@golkoliktvvv

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Dušan Vlahović Bešiktaš

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC