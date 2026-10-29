Juventus se "raspao" bez Dušana Vlahovića: Uprava zaprijetila igračima, Lućano Spaleti na korak od otkaza

Juventus ni bez Dušana Vlahovića nije našao nekoga ko bi davao golove, a sada su povučene drastične mjere. Igrači moraju u karantin sve do narednog meča, a Lućano Spaleti je pred otkazom.

Izvor: SeskimPhoto / imago sportfotodienst / Profimedia/EPA-EFE/CLAUDIO GIOVANNINI

Juventus je otjerao Dušana Vlahovića, ali ruže im nisu procvjetale. Nakon što ih je savladala Đenova 2:0 (2:0) u prethodnom kolu Serije A tim Lućana Spaletija pao je na osmo mjesto na tabeli, sa već 11 bodova manje od Lacija i Intera na vrhu.

Niko u timu za sada nema više od dva postignuta pogotka u ligi, a izvršni direktor Đovani Karnevali je prema pisanju italijanskih medija održao sastanak sa timom u trening centru. Sastanku je prisustvovao i trener Lućano Spaleti, a igračima je poslata ozbiljna poruka i kritika.

Karnevali je govorio, Spaleti pratio sa strane, a navodno je uprava poručila da više neće da toleriše ovakav pristup igrača. Ipak, kako se navodi neće još uvijek biti nikakvih sankcija niti za fudbalere niti za trenera,

Juventus ide u izolaciju

Iako kazni nema, nema ni mrdanja. U novom trening centru će provesti vrijeme igrači Juventusa i moraće da budu koncentrisani samo na fudbal do nedjelje kada igraju derbi meč sa Napolijem. Kapiten Bremer je prvi naveden i traženo je da pokrene reakciju u ekipi.

Što se tiče Lućana Spaletija, meč protiv bivšeg tima čiji grb ima tetoviran na ruci, bi mogao da mu bude posljednji. Ako se i tu kiksne i ako Napoli pobijedi skoro sigurno će Spaleti dobiti otkaz.

A Dušan im nije valjao

Sada kada poslije devet kola niko u ekipi nema više od dva gola, a po dva pogotka su postigli samo štoper Bremer i Žegrova, jasno je da Dušan Vlahović ipak nije bio problem Juventusa.

Godinama su na njemu bila ogromna očekivanja, ništa što uradi nije bilo dovoljnio dobro. On je za četiri godine dao 50 ligaških golova, u najboljoj sezoni 16, a u najlošijoj 7 pogodaka.

(MONDO)

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