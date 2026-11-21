Nesvakidašnja situacija dogodila se na utakmici Srbije i Hondurasa na Svjetskom prvenstvu.

Izvor: Printscreen/DAZN

Reprezentacija Srbije do 17 godina igra na Svetskom prvenstvu u Kataru protiv Hondurasa. Na toj utakmici dogodila se i jedna nesvakidašnja situacija. Sudija Vili Ngah je reagovao zbog ljubičastog kartona.

Selektor Hondurasa Merling Paz je podigao ljubičasti karton i tražio hitnu reakciju. To je značilo da glavni sudija Ngah mora da pogleda snimak sporne situacije i da donese odluku o tome. Poslije pregledanja snimka je dao Vukašinu Davidovu žuti karton.

Šta se dogodilo? Davidov je imao "čist start", oduzeo je loptu Majku Arani i dok su bili na zemlji došlo je do manjeg koškanja i srpski fudbaler je odgurnuo rivala. Jasna je bila namjera selektora Paza da ljubičastim kartonom pokuša da iznudi crveni karton.

Ipak, sudija je vidio da nije bilo to toliko strašno i opasno kao što je "desetka" Hondurasa pokušala da odglumi, uz reakciju selektora. Podsjećanja radi, selektori imaju pravo na dvije video provjere tokom meča.