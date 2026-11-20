Duel Borca i Zrinjskog (nedjelja, 17 časova), osim borbe za premijerligaške bodove, imaće i humanitarni karakter.

Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

Rukometaši Borca m:tel u 9. kolu Premijer lige BiH odmjeriće snage sa mostarskim Zrinjskim. Ovaj meč Banjalučanima dolazi nakon dva susreta u kojima je osvojen samo bod, tako da je pred izabranicima Mirka Mikića imperative pobjede.

Borac i Zrinjski premijerligaški duel igraće u nedjelju od 17 časova, a uoči ovog meča izjednačeni su na tabeli sa po sedam bodova (tri pobjede, remi i dva poraza).

"Kod kuće je uvijek imperativ. Mi se nadamo pobjedi. Utakmica u Živinicama sa Konjuhom, bez obzira na bod i ishod, pokazala je da ima nekih promjena nabolje u našoj igri", prvo je Mikić prokomentarisao bod osvojen protiv Konjuha.

"Mislim da smo igrali dobro, pogotovo u napadu, da smo imali energiju, da smo igrali jedan za drugog, možda i prvi put ove sezone. Od revanša protiv PAOK-a, prvi put sam bio zadovoljan kako smo se ponašali na terenu. Tako treba da se ponašaju Borčevi igrači, da ne odustaju, da se fokusiraju više jedan na drugog nego na ličnu statistiku. Siguran sam da možemo u nedjelju pobijediti i pokušati produžiti ta neka dobra izdanja."

Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

Nada se Mikić da će njegov tim i u duelu sa Mostarcima ponoviti igru iz Živinica.

ODLAZAK MANDARIĆA Zrinjski je pred dolazak u Banjaluku promijenio trenera. Sa kormila Mostaraca otišao je Bernard Mandarić. "Može biti nezgodno zato što su pred našu utakmicu promijenili trenera. Međutim, nisam siguran koliko novi trener može mnogo toga promijeniti. Mislim da će čekati zimsku pauzu da naprave neke konkretnije promjene."

"Isto je važno da odigramo dobro. Nekad i kad pobijediš čovjek ne bude zadovoljan. Mnogo važnije mi je da pokušamo biti isti kao što smo bili u Živinicama i da popravimo što je više moguće neke stvari. Recimo, da se potrudimo da primamo manje golova, a da zadržimo tu agresivnost, taj motiv, tu rastrčanost, tu koheziju."

Rivala dobro poznaje.

"Nezgodni su. Mislim da su igrački malo slabiji nego prethodne sezone i to i rezultati pokazuju. Ali opet, imaju nezgodnu i iskusnu ekipu. Dobro trče, naprijed imaju dosta dobru tu 6-0 odbranu, pogotovo u sredini. Ali, mi igramo kod kuće, favoriti jesmo, samo moramo to potvrditi na terenu i nekako se fokusirati više na sebe, ne razmišljati puno o Zrinjskom", jasan je Mikić.

Armin Bulić vjeruje u trijumf nad Zrinjskim.

"Očekuje nas jedna vrlo teška utakmica protiv kvalitetne ekipe Zrinjskog. Mislim da ih ne smijemo potcijeniti, jer nemamo taj luksuz. Svaku utakmicu moramo biti na svom maksimumu kako bismo pobijedili. Ostaje žal za tim bodovima u Živinicama, ali možda nas je to sad i podstaklo da jače treniramo. Stvarno je atmosfera fenomenalna. Treniramo dobro, analiziraćemo protivnika, jer svaki protivnik ima svoje mane. U našoj dvorani mislim da se ipak mi pitamo. Ovim putem bih pozvao publiku u dvoranu da nas podrži i bude naš osmi igrač", poručio je Bulić.

Dodajmo i da će banjalučki klub polovinu prihoda od ulaznica (cijena 8 KM) donirati Humanitarnoj organizaciji "Srbi za Srbe".