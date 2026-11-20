Kristijan Anhelijuk uhapšen je zbog sumnje da je zaradio velike sume novca na osnovu lažnih dokumenata i diploma

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Nekadašnji tjelohranitelj legendarnog Mihaela Šumahera, kao i fudbalera Zlatana Ibrahimovića, rumunski državljanin, Kristijan Anhelijuk uhapšen je zbog sumnje da je zaradio velike sume novca na osnovu lažnih dokumenata i diploma.

Anhelijuk je osim toga optužen da je na osnovu toga dobio i posao u rumunskom Parlamentu, odnosno Skupštini.

Zbog svoje snage i veličine ubrzo je postao i tjelohranitelj Zlatana Ibrahimovića, kao i Mihaela Šumahera.

"Gazda je došao i rekao mi: 'Nisi više na odmoru, sada ćeš raditi za Šumahera, posebno tokom trke u Monci.' Svuda smo išli sa njim. Bukvalno smo bili njegova sjenka", rekao je jednom prilikom Kristijan Anhelijuk.

Vidi opis Skandal! Uhapšen bivši tjelohranitelj Ibrahimovića i Šumagera: Zaposlio se u Skupštini na osnovu lažnih papira! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MARCUS BRANDT / AFP / Profimedia Br. slika: 30 1 / 30 Izvor: ROLAND WEIHRAUCH / AFP / Profimedia Br. slika: 30 2 / 30 Izvor: A3397 Gero Breloer / DPA / Profimedia Br. slika: 30 3 / 30 AD Izvor: Bildbyran / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 30 4 / 30 Izvor: Profimedia Br. slika: 30 5 / 30 Izvor: MAURICIO LIMA / AFP / Profimedia Br. slika: 30 6 / 30 AD Izvor: OLIVER BERG / AFP / Profimedia, Křenek Jiří / ČTK / Profimedia Br. slika: 30 7 / 30 Izvor: AP/Vianney Le Caer, EPA/DIEGO AZUBEL, EPA/Christian Bruna Pool Br. slika: 30 8 / 30 Izvor: ROLAND WEIHRAUCH / AFP / Profimedia Br. slika: 30 9 / 30 AD Izvor: CARMEN JASPERSEN / AFP / Profimedia Br. slika: 30 10 / 30 Izvor: RAINER JENSEN / AFP / Profimedia Br. slika: 30 11 / 30 Izvor: EPA/Mazen Mahdi Br. slika: 30 12 / 30 AD Izvor: AP, Profimedia Br. slika: 30 13 / 30 Izvor: Profimedia Br. slika: 30 14 / 30 Izvor: Profimedia Br. slika: 30 15 / 30 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 30 16 / 30 Izvor: Profimedia Br. slika: 30 17 / 30 Izvor: Printskrin Br. slika: 30 18 / 30 AD Izvor: AP, Printscreen Br. slika: 30 19 / 30 Izvor: AP, Printscreen Br. slika: 30 20 / 30 Izvor: AP Br. slika: 30 21 / 30 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 30 22 / 30 Izvor: Profimedia Br. slika: 30 23 / 30 Izvor: Profimedia Br. slika: 30 24 / 30 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 30 25 / 30 Izvor: Profimedia Br. slika: 30 26 / 30 Izvor: EPA/OLIVER MULTHAUP Br. slika: 30 27 / 30 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 30 28 / 30 Izvor: Profimedia Br. slika: 30 29 / 30 Izvor: Profimedia Br. slika: 30 30 / 30 AD

Međutim, od 2020. godine je Anhelijuk krenuo da se bavi kriminalnim aktivnostima i počeo je da prodaje lažna dokumenta - od ličnih karata, preko pasoša, državljanstava, uvjerenja o rođenju i smrti.

Tvrdio je da ima veze sa državnim službama i obećavao im da preko njih mogu da dobiju sve papire. Uglavnom je sarađivao sa državljanima Ukrajine po tom pitanju. Potom je prešao na posao u Skupštini Rumunije 2024. godine. Sve to je trajalo oko tri mjeseca, nakon čega je uhvaćen.

Kristijan Anhelijuk je tako zaradio na hiljade dolara od ljudi kojima je obećao da će ih zaposliti u bolnici "Radauci". Međutim, na kraju je završio iza rešetaka.